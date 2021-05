Deutschlands Plan für erneuerbaren Strom erhält grünes Licht von der EU

Die Europäische Kommission hat im Rahmen der EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen die Ausweitung und Änderung eines deutschen Förderprogramms für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und Minengas sowie eine Senkung der Gebühren zur Finanzierung der Unterstützung für aus erneuerbaren Quellen erzeugten Strom gebilligt. sagte der EU-Wettbewerbschef.

Das Programm 2021 des Erneuerbaren Energiengesetzes (EEG) 2021 wird die umweltfreundliche Stromerzeugung im Einklang mit den EU-Vorschriften erheblich unterstützen, sagte der für den Wettbewerbspolitik zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission Margrethe Vestageuse erwähnt.

“Dank dieser Maßnahme wird ein größerer Teil des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt, was zu einer weiteren Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Unterstützung der Ziele des Green Deal beiträgt”, erklärte sie. „Das System führt neue Funktionen ein, um sicherzustellen, dass die Beihilfen auf ein Minimum beschränkt werden und die Stromerzeugung im Einklang mit den Marktsignalen steht, während gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Unternehmen sichergestellt und die durch Elektrizität verursachte Verschmutzung verringert wird. Schiffe in Häfen. Auf diese Weise bietet das System den besten Wert für das Geld der Steuerzahler und minimiert gleichzeitig mögliche Wettbewerbsverzerrungen “, fügte Vestager hinzu.

Das System führt auch kleine Änderungen bei der Reduzierung der deutschen EEG-Zusatzsteuer für energieintensive Unternehmen ein, eine Regel, die der Reduzierung der Wasserstoff-Zusatzsteuer für energieintensive Unternehmen sowie der Reduzierung der EEG-Zusatzsteuer zur Förderung der Nutzung von Landstrom dient von Schiffen im Dock. in Häfen.

Generalsekretär Hydrogen Europe Jorgo Chatzimarkakis sagte New Europe am 30. April, dass das neue System einige signifikante Hindernisse für die Verwendung von Elektrolyseuren zur Erzeugung von Wasserstoff beseitigt. “Dies sind gute Nachrichten und ein wichtiges Signal für Investitionen im Sektor ‘HydroGenewables'”, sagte er.

Nach Angaben der Kommission werden energieintensive Unternehmen die Gebühren senken und Schiffe, die in Häfen angedockt sind, an Land mit Strom versorgen können. Das Programm ZEE 2021 wird Deutschland dabei helfen, seine Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen, ohne den Wettbewerb übermäßig zu verzerren, und wird zum Ziel der EU beitragen, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, sagte die Kommission und fügte hinzu, dass die Programmzahlungen für 2021 auf rund EUR geschätzt wurden. 33,1 Milliarden.

Deutschland hat die Kommission über seine Absicht informiert, sein Unterstützungsprogramm für erneuerbare Energien zu erweitern und zu ändern, wobei die derzeit im Rahmen eines bestehenden Programms verfügbare Unterstützung für erneuerbare Energien ersetzt wird, die die Kommission im Rahmen ihrer Entscheidungen zum EEG 2017 und zum EEG 2014 genehmigt hat. Das neue Die Maßnahme gilt bis Ende 2026. Das EEG 2021-Programm sieht einen Anteil von 65% am Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030 vor, verglichen mit 40% im Jahr 2019.

Nach Angaben der Kommission erhalten die Begünstigten mit Ausnahme sehr kleiner Anlagen, die von Einspeisetarifen profitieren können, in der Regel Beihilfen in Form einer Staffelprämie zusätzlich zum Marktpreis für Strom. Darüber hinaus werden in den meisten Fällen die Begünstigten durch Ausschreibungen ausgewählt.

Insbesondere sind die Ausschreibungen nach Technologie gegliedert, einschließlich einer neu eingeführten Trennung von Solar-PV auf dem Dach und auf dem Boden sowie getrennter Ausschreibungen für Biomethan. Darüber hinaus werden Ausschreibungen für Projekte mit mehreren Technologien organisiert, die ein gewisses Maß an technologischer Neutralität ermöglichen und es ermöglichen, Erfahrungen zu sammeln, wie die Stromerzeugung aus Anlagen weniger intermittierende erneuerbare Energiequellen (EE) werden kann. Angesichts der Tatsache, dass Biomasse- und Onshore-Windtender in der Vergangenheit regelmäßig abonniert wurden, enthält das EEG 2021 klare Garantien für die Wettbewerbsfähigkeit der Ausschreibungen, wodurch ihr volles Potenzial zur Vermeidung von Überkompensationen und zur Minimierung der Kosten für Verbraucher und Steuerzahler ausgeschöpft wird. Die Regeln für den Verkauf von Strom gemäß Marktsignalen wurden auch im EEG 2021 verbessert.

Das System führt auch geringfügige Änderungen bei der Reduzierung des EEG-Zuschlags für energieintensive Unternehmen ein, eine Regel, die der Reduzierung des Wasserstoffzuschlags für energieintensive Unternehmen gewidmet ist, sowie bei der Reduzierung des EEG-Zuschlags für energieintensive Unternehmen von Kai Elektrizität von Schiffen, wenn sie in Häfen Kai sind.

Die Kommission hat das System anhand der EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen bewertet, insbesondere anhand der Leitlinien für staatliche Beihilfen für Umweltschutz und Energie aus dem Jahr 2014.

Die Kommission sagte, es sei Hilfe erforderlich, um die Produktion von erneuerbaren Energien und Minengas weiterzuentwickeln, um die deutschen Umweltziele zu erreichen. Darüber hinaus ist die Beihilfe verhältnismäßig und auf das erforderliche Minimum begrenzt, da die Höhe der Beihilfe durch Ausschreibungen festgelegt wird. Wenn die Vergütung administrativ festgelegt ist, ist die Beihilfe auf die Produktionskosten begrenzt, die nicht durch Markteinnahmen gedeckt werden können. Schließlich stellte die Kommission fest, dass die positiven Auswirkungen der Maßnahme, insbesondere die positiven Auswirkungen auf die Umwelt, die negativen Auswirkungen in Bezug auf Wettbewerbsverzerrungen überwogen.

In Übereinstimmung mit der Bewertungspflicht nach den Leitlinien für staatliche Beihilfen für Umweltschutz und Energie hat Deutschland einen detaillierten Plan für die unabhängige wirtschaftliche Bewertung des GET 2021 erstellt und ist bestrebt, die Datenerfassung zu verbessern und diesbezüglich empirische Methoden anzuwenden Die Europäische Kommission fügte hinzu, dass Deutschland neue Merkmale des Systems bewerten werde, die beispielsweise wettbewerbsfähige Ausschreibungsinnovationen und die Effizienz des Systems im Hinblick auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen abdecken. Die Ergebnisse der Bewertung werden von Deutschland veröffentlicht.

Abschließend erklärte die Kommission, dass das deutsche EEG 2021-System den EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen entspricht, da es Projekte zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energiequellen und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen gemäß dem Europäischen Green Deal unterstützt, ohne den Wettbewerb übermäßig zu verzerren.

