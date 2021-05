Deutschland und Frankreich kündigen neue Sperren an, da in Europa immer mehr Fälle von Coronaviren auftreten

Deutschland und Frankreich kündigten am Mittwoch neue landesweite Sperren an, als Europa in eine tödliche neue Phase der Coronavirus-Pandemie eintritt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, deutsche Beamte hätten einer vierwöchigen Schließung von Restaurants, Bars, Kinos, Theatern und anderen Freizeiteinrichtungen zugestimmt, um einen starken Anstieg der Coronavirus-Infektionen einzudämmen.

Merkel und die 16 Gouverneure des Landes, die für die Auferlegung und Lockerung der Beschränkungen verantwortlich sind, einigten sich während einer Videokonferenz am Mittwoch auf eine teilweise Sperrung. Es wird voraussichtlich am Montag in Kraft treten und bis Ende November dauern.

Merkel sagte: “Wir müssen jetzt handeln, um einen akuten nationalen Gesundheitsnotstand zu vermeiden.”

Geschäfte und Schulen müssen geöffnet bleiben, im Gegensatz zur Schließung Deutschlands in der ersten Phase der Pandemie im März und April. Restaurants bieten Mahlzeiten zum Mitnehmen an.

Merkel forderte die Menschen auf, keine unnötigen Reisen zu unternehmen, und sagte, dass Hotels nicht in der Lage sein würden, Menschen auf touristischen Reisen unterzubringen.

Der Umzug erfolgte Stunden, nachdem die deutsche Seuchenbekämpfungsbehörde bekannt gegeben hatte, dass am vergangenen Tag landesweit 14.964 neue bestätigte Fälle registriert wurden, was einer nationalen Pandemie von 449.275 entspricht.

Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern verzeichnet außerdem 27 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, was die Zahl der Todesopfer auf 10.098 erhöht, teilte das Robert Koch-Institut am Mittwoch mit.

Obwohl es sich während der Pandemie besser behauptet hat als viele europäische Länder, warnen Beamte dort, dass es allmählich die Kontrolle über die Situation verliert, und führen die Explosion von Fällen in der Tschechischen Republik als Grund für frühere Sperren an.

“Wir können sagen, dass unser Gesundheitssystem die Herausforderung heute bewältigen kann”, sagte Merkel. “Aber wenn die Infektionsrate so weitergeht, werden wir in wenigen Wochen an die Grenzen dessen gelangen, was das Gesundheitssystem bewältigen kann.”

Ebenfalls am Mittwoch kündigte Präsident Emmanuel Macron eine zweite Sperrung in Frankreich an, die am Freitag beginnen wird, um ein starkes Wiederaufleben des Coronavirus im Land zu bekämpfen.

Mehr als die Hälfte der Intensivstationen in Frankreich ist bereits von COVID-19-Patienten besetzt. Französische Militär- und Verkehrsflugzeuge transportieren schwerkranke Patienten in andere Gebiete, da die Krankenhäuser voll sind und französische Ärzte die Regierung aufgefordert haben, eine neue landesweite Sperrung zu verhängen.

Mit mehr als 520 Todesfällen am Dienstag sagte Macron, eine neue nationale Sperrung sei der einzig mögliche Weg, um COVID-19 erfolgreich zu bekämpfen.

“(Frankreich wurde) von einer zweiten Welle überwältigt”, sagte Macron am Mittwoch in einer landesweiten Fernsehrede. Die Regierung wird voraussichtlich am Donnerstag weitere Einzelheiten zur neuen Sperrung bekannt geben.

Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation erklärt, dass die europäische Region – zu der per Definition Russland, die Türkei, Israel und Zentralasien gehören – fast die Hälfte der 2,8 Millionen neuen Fälle von Coronavirus ausmacht, die letzte Woche weltweit gemeldet wurden.

Das Gesundheitsamt der Vereinten Nationen sagte, dass die mit dem Virus verbundenen Todesfälle auch in Europa zunahmen und einen Höchststand von rund 35% gegenüber der Vorwoche erreichten und die Krankenhauseinweisungen und die Belegung von Intensivstationen aufgrund von COVID-19 zunahmen.

“Wir befinden uns in der zweiten Welle”, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gegenüber Reportern in Brüssel. “Ich denke, Weihnachten in diesem Jahr wird ein anderes Weihnachten sein.”

In Belgien, den Niederlanden, Spanien, Großbritannien und der Tschechischen Republik hat die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten 14 Tagen ebenfalls zugenommen, während die Infektionsraten in Deutschland niedriger waren, aber stetig zunahmen.