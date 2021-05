Deutschland startet 5-Jahres-Quantenentwicklungsschub von 2 Milliarden Euro

Deutschland plant, bis 2025 rund 2 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung für seinen ersten Quantencomputer und unterstützende Technologien zu investieren, so die deutschen Ministerien heute Artikel heute von Reuters veröffentlicht.

Dem Artikel zufolge wird das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Zuschüsse in Höhe von rund 740 Mio. EUR erhalten und in Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen, mittelständischen Unternehmen und Start-ups zwei Quantenkonsortien bilden, so das Ministerium. Außerdem sollen 878 Millionen Euro für praktische Anwendungen wie ein besseres Management der Energieressourcen, eine verbesserte Verkehrskontrolle und eine beschleunigte Prüfung von Wirkstoffen aufgewendet werden.

Deutschlands Ziel: Innerhalb von fünf Jahren ein Quantensystem aufbauen.

“Quantum Computing hat das Potenzial, Schlüsselindustrien in unserer Wirtschaft zu revolutionieren”, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier gegenüber Reuters. “Unser Ziel ist es, dass Deutschland einer der weltweit besten Akteure bei der Entwicklung und praktischen Anwendung von Quantencomputern wird”, sagte er.

Die deutschen Bemühungen sind Teil des größeren globalen Trends von HPC, bei dem sich wichtige geopolitische Akteure strategisch gezwungen fühlen, ihre eigenen „nativen Technologien“ zu entwickeln, beginnend auf Chipebene, anstatt sich auf Technologien zu stützen, die von Ländern und Regionen produziert werden, die potenziell sind Rivalen.

In Berichten von Reuters heißt es: „Die damit verbundenen staatlichen Zuschüsse bedürfen der Genehmigung der Europäischen Kommission, der Exekutive der Europäischen Union, die die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, sich zusammenzuschließen und den ersten Quantencomputer der EU seit fünf Jahren zu entwickeln, um ihre Abhängigkeit zu verringern . zu außereuropäischen Technologien.

Ebenfalls E & T berichtete heute über die deutschen Quantenanstrengungen, der feststellte, dass Großbritannien vor zwei Jahren zugesagt hatte, 153 Millionen Pfund für die nationale Entwicklung von Quantencomputern zu finanzieren.