Deutschland: SPIE installiert elektrotechnische Ausrüstung für den neuen Operationssaal des Krankenhauses Hochwald in Bad Nauheim

Lich-Langsdorf, 23.06.2021 – SPIE Deutschland & Zentraleuropa, die deutsche Tochtergesellschaft von SPIE, dem unabhängigen europäischen Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikation, ist für die gesamte elektrotechnische Installation des neuen Operationssaals des Krankenhauses Hochwald in Bad Nauheim verantwortlich. In einer öffentlichen Ausschreibung hat SPIE Lück, die operative Einheit von SPIE Deutschland & Zentraleuropa, den Auftrag im Februar 2021 gewonnen. Das Projekt startete am 20. April 2021. Das erfahrene und eingespielte Team wird voraussichtlich im Januar seine Arbeit abschließen. 2022.

Komplexe Anforderungen

SPIE Deutschland & Zentraleuropa baut alle elektrotechnischen Anlagen und die Niederspannungshauptverteilung für den neuen Operationssaal des Krankenhauses. Der Multi-Technik-Dienstleister ist auch für die Verkabelung, Montage und Inbetriebnahme der Beleuchtung und der gesamten EDV verantwortlich.[1]/ Netzwerktechnologie. Der Operationssaal muss ein besonders hohes Sicherheitsniveau und besondere Anforderungen an das Computernetzwerk erfüllen. ‘Da einige Leistungen im Bestandsgebäude zu erbringen sind und in Abstimmung mit dem Kunden konkrete Ausfallzeiten definiert werden müssen, ist eine detaillierte Planung unabdingbar,„, sagt Denis Reinhardt, Projektleiter bei SPIE Deutschland & Zentraleuropa. Eine weitere Anforderung, die das SPIE-Team erfüllen muss, ist die Konzeption und Installation einer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage.“Bei einem Stromausfall müssen medizinische Geräte in Operationssälen weiterhin mit Strom versorgt werden, um ihre Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten., erklärt Denis Reinhardt. ‘Es ist ein zentrales batteriebetriebenes Stromversorgungssystem installiert, das bei einem Stromausfall oder einer Störung des allgemeinen Stromversorgungsnetzes weiterhin Strom liefert, bis das Notstromsystem feuert.‘

Vertrauensvolle Kundenbeziehung

Diese effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen SPIE und dem Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH, das SPIE mit diversen technischen Dienstleistungen am Klinikum Hochwald beauftragt hat, begann im Jahr 2017. ‘Wir sind ein eingespieltes, hochqualifiziertes Team, das bedarfs- und nutzerorientiert arbeitet. Dies spielt für unseren Erfolg eine ebenso wichtige Rolle wie unsere offene, transparente und persönliche Kommunikation mit dem Kunden,«, erklärt Roger Buss, der den Bereich Elektrotechnik von SPIE Lück leitet. SPIE hat in den vergangenen vier Jahren regelmäßig zahlreiche Projekte in und an den Gebäuden des Hochwaldes und des öffentlichen Krankenhauses durchgeführt.’Wir sind sehr stolz, dass uns die Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH mit einem neuen Auftrag erneut ihr Vertrauen geschenkt hat. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft,“, sagte der Abteilungsleiter.