Die Bundesregierung hat am Freitag auf mögliche Änderungen eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über Grenzkontrollen zu Nordirland hingewiesen. Der Umzug könnte helfen, einen langjährigen Streit zwischen Brüssel und London zu lösen.

Sprecherin Angela Merkel sagte, die Kanzlerin plane, nächste Woche Großbritannien zu Gesprächen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson zu besuchen.

Sprecherin Ulrike Demmer vermied es, direkt auf eine Frage zu antworten, was Deutschland über den impliziten Wunsch der EU-Exekutive denkt, Strafzölle zu erheben, wenn Großbritannien den Brexit-Deal nicht einhält.

Sie zitierte jedoch Merkels Kommentare beim jüngsten Treffen der Gruppe der Sieben in Cornwall, wo der deutsche Staatschef im Rahmen des Abkommens “pragmatische Lösungen” forderte, insbesondere bei Grenzkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland.

Nordirland ist der einzige Teil des Vereinigten Königreichs, der an den 27-Nationen-Block grenzt. Die Debatte darüber, wo genau Zollkontrollen durchgeführt werden sollen, hat zu politischen Spannungen in dem Gebiet geführt, in dem sich einige als Briten und andere als Iren identifizieren.

Demmer sagte, Merkel habe sich dafür ausgesprochen, “zu prüfen, wo die Dinge verbessert werden können, wenn es den Bürgern Nordirlands besser dient”.

Merkels Reise nach Checkers am kommenden Freitag – der Wahlkampfrückzug des britischen Premierministers – wird eine der letzten bilateralen Reisen ihres 16-jährigen Kanzleramts sein. Bei der Bundestagswahl am 26. September kandidiert der 66-Jährige nicht für eine fünfte Amtszeit.

Deutschland hat für Reisende aus Großbritannien strenge Quarantäneregeln wegen Bedenken hinsichtlich der dort dominierenden hochansteckenden Delta-Variante von COVID-19 verhängt. Aber Demmer sagte, während Merkels Reise würden “alle Vorsichtsmaßnahmen” getroffen und es werde nur eingeschränkt Kontakt geben.

Merkel hat kürzlich ihre zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten.