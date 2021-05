Deutschland setzt Großbritannien wegen Variantenproblemen wieder auf die Virenrisikoliste

Deutschland hat das Vereinigte Königreich auf seine Liste der Covid-19-Risikobereiche zurückgeschickt, was die Auswirkungen des Anstiegs des Vereinigten Königreichs in Fällen im Zusammenhang mit der sogenannten indischen Variante verstärkt.

Die Änderung, die am Sonntag wirksam wird, ist auf “das zumindest begrenzte Auftreten” der B.1.617.2-Variante zurückzuführen, die erstmals in Indien, dem deutschen Gesundheitsamt Robert Koch Institute, festgestellt wurde sagte in einer Pressemitteilung Freitag.

Deutschland kehrte seine Position vier Wochen nach der Streichung des Vereinigten Königreichs von der Liste der Risikozonen um. Diese Variante bedrohte den Plan der Regierung, die Sperrung der Pandemie zu beenden. Das RKI sagte, dass Großbritannien eher wegen der Variante des Virus als wegen seiner im Vergleich zur Bevölkerung des Landes relativ geringen Anzahl von Fällen hinzugefügt wurde.

Die Änderung bedeutet, dass Reisende aus Großbritannien sich vor der Einreise nach Deutschland online registrieren und einen negativen Coronavirus-Test vorlegen müssen, um eine erweiterte Quarantäne zu vermeiden.

Großbritannien beschleunigt die Impfung von Menschen über 50 wegen Bedenken hinsichtlich des „erhöhten Risikos“ des indischen Premierministers Boris Johnson sagte Freitag in London. Laut Public Health England haben sich die bestätigten britischen Infektionen des Stammes in der vergangenen Woche von 520 auf 1.313 mehr als verdoppelt.

Einfachere Vermehrung

Zwar gibt es keine Hinweise darauf, dass die Variante Impfstoffen entkommen kann, es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sie sich leichter ausbreitet als die Kent-Mutation, die Großbritannien Anfang 2021 plagte und zu einer dritten nationalen Sperrung geführt hat.

Im Gegensatz dazu die nationalen Beschränkungen Deutschlands könnte mehr entspannen Nach einem gleitenden Durchschnitt sanken die Neuerkrankungen zum ersten Mal seit fast zwei Monaten auf weniger als 100 pro 100.000 Menschen.

Mit der Beschleunigung der Impfungen sind die deutschen Behörden zunehmend davon überzeugt, dass Europas größte Volkswirtschaft die Bewegungsbeschränkungen lockern kann, einschließlich der Wiedereröffnung von Restaurants im Freien und der Lockerung der Beschränkungen für nicht wesentliche Geschäfte.

– Mit Hilfe von Deirdre Hipwell

