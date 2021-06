Deutschland ist Favorit, Wembley passt zu uns – was die Deutschen über England sagen

Ähnlich provokant gestimmt zeigte sich Mannschaftskapitän Manuel Neuer, als er gefragt wurde, ob Deutschland in fünf Tagen in London sein Spiel auf die Mannschaft von Gareth Southgate steigern könnte.

“Das ist ein ganz anderes Spiel. Das hat man gesehen, wenn wir gegen stärkere Mannschaften spielen”, sagte der Torwart des FC Bayern München. “Wir haben großartige Jungs und wir haben immer noch Selbstvertrauen, obwohl wir 2:2 gegen Ungarn gespielt haben. Es ist ein K.-o.-Spiel, wir wollen weiterkommen. Wembley passt zu uns.”

Trotz knapper Vermeidung einer peinlichen Niederlage und des Ausscheidens aus dem Wettbewerb, wurde der Optimismus von Kimmich und Neuer für das Spiel gegen England in vielen Vollzeit-TV-Studios im ganzen Land wiederholt.

“Ich denke, wir sind gegen England der Favorit”, sagte Michael Ballack im Magenta TV. „Sie haben mich noch nicht überzeugt und passen besser zu uns. In Zukunft müssen wir keine Angst vor ihnen haben. Aber natürlich brauchen wir eine Leistungssteigerung.“

Auf die Frage, wie sich Deutschland im späteren Turnierverlauf schnell verbessern könne, sagte Ballack: „Wir sollten eine Formation finden, in der sich die Spieler wohl und zu Hause fühlen. Wir spielen. Ein System, das viele Spieler in ihren Vereinen nicht kennen und kennen.“ also noch entdecken.“