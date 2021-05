Deutschland enthüllt Plan zur Wiedereröffnung von Kinos, aber die Unsicherheit bleibt bestehen – The Hollywood Reporter

Am späten Mittwochabend gab es gute Nachrichten für die deutsche Filmindustrie – und für alle, die versuchen, Filme in Deutschland auf dem virtuellen europäischen Filmmarkt dieser Woche zu verkaufen: Deutschland plant, die Kinos wieder zu eröffnen. So’ne Art.

Die Bundesregierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertreter deutscher Bundesländer haben sich auf ein “Fünf-Stufen” -Programm geeinigt, um das Land aus der Sperrung zu bringen, einschließlich der Pläne zur Wiedereröffnung von Theatern, die seit November geschlossen sind – während der zweiten Sperrung des Coronavirus. .

Im Rahmen des Plans wird erwartet, dass Deutschland mindestens bis zum 28. März gestrandet bleibt. Einige Unternehmen dürfen jedoch unter hygienischen Bedingungen eröffnen und arbeiten, abhängig von der Infektionsrate in Städten und Regionen. Einzelne Regionen. Die fünf Phasen des Plans beziehen sich auf die Infektionsraten – die Anzahl der pro 100.000 Einwohner registrierten COVID-19-Infektionen -, wobei die Einschränkungen in jeder Phase nachlassen. Theater dürfen erst nach Erreichen von Stufe 4 eröffnet werden: Die Infektionsraten bleiben unter 50 Neuinfektionen pro 100.000. Dies wird regional gemessen, so dass es möglich ist, dass Berliner Theater wiedereröffnet werden dürfen, während die in München oder Hamburg bleibt geschlossen. Derzeit würde unter den deutschen Großstädten nur München mit einer Infektionsrate von knapp 40 die Kriterien für Schritt 4 erfüllen.

“Es gibt zumindest eine gewisse Perspektive, aber es ist falsch, die Eröffnung von Theatern nur mit der Anzahl der Vorfälle pro 100.000 in Beziehung zu setzen”, sagte Martin Moskowicz, Vorstandsvorsitzender des deutschen Minimajors Constantin Film. „Vorfälle werden auf absehbare Zeit hoch bleiben, insbesondere wenn umfassende Tests durchgeführt werden. Große Versionen erfordern eine gewisse Kapazität. Wir hoffen, dass ein Fonds (ähnlich wie der Fonds für Produktionen) geschaffen wird, um das Risiko für die Vertriebshändler zu verringern. “”

Selbst Gebiete mit niedrigen COVID-19-Raten werden nicht sofort wieder geöffnet. Der am Mittwochabend vorgelegte Plan sieht vor, dass jeder neue Schritt der Reihe nach unternommen wird. Stufe 4 zur Wiedereröffnung von Theatern wird in einer Stadt oder Region erst 14 Tage nach dem Umzug des Gebiets in Stufe 3 wirksam, und zwar nur dann, wenn die Infektionsrate während dieser Zeit niedrig bleibt. Die erste Wiedereröffnung deutscher Theater findet am 22. März statt.

Da die Infektionsraten in vielen Teilen des Landes immer noch himmelhoch sind und die COVID-19-Impfungen hinterherhinken, schätzen die meisten Experten den Impfgrad, der für eine wirksame Herdenimmunität erforderlich ist, auf 60 bis 70%, bis heute jedoch auf etwas mehr als 5% % der deutschen Bevölkerung wurde das Coronavirus injiziert – für die deutsche Filmindustrie sieht es immer noch düster aus.

Selbst die Pläne der Berliner Filmfestspiele, im Juni eine persönliche Veranstaltung in der deutschen Hauptstadt auszurichten – eine virtuelle Version der Berlinale und des dazugehörigen europäischen Filmmarktes sind erst diese Woche online – scheinen ungewiss. Ohne einen starken Anstieg der Impfungen und einen starken Rückgang der COVID-19-Infektion könnten die deutschen Kinos im Sommer geschlossen bleiben.