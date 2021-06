Deutsche Stadien zeigen trotz des UEFA-Verbots Regenbogenfarben im Spiel in Ungarn

Deutschlands Stadien werden beim EM-Spiel gegen Ungarn am Mittwoch in Regenbogenfarben erscheinen, nachdem die UEFA die Pläne der Gastgeberstadt München abgelehnt hat, dasselbe zu tun.

Die Clubs Berlin, Wolfsburg, Augsburg, Frankfurt und Köln haben angekündigt, im letzten Gruppenspiel ihre Spielstätten zu beleuchten.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte, er werde Regenbogenfahnen über dem Rathaus hissen und eine Windkraftanlage in der Nähe des Stadions und des Olympiaturms der Stadt in Regenbogenfarben anstrahlen.

“Wir in München lassen uns sicherlich nicht davon abhalten, ein klares Signal an Ungarn und die Welt zu senden”, sagte Reiter, nachdem er die Entscheidung der UEFA als “beschämend” bezeichnet hatte.

“Muss diese Anfrage ablehnen”

Die UEFA lehnte den Antrag des Münchner Stadtrats ab, sein Stadion mit Farbe zu füllen, und sagte, sie verstehe die Absicht hinter dem Vorschlag, müsse aber aufgrund des politischen Kontexts “diesen Antrag ablehnen”.

Reiters Anfrage im Namen des Rates machte deutlich, dass es sich um Solidarität mit der LGBT-Gemeinschaft in Ungarn handelte, nachdem das Land ein neues Gesetz verabschiedet hatte, das von Menschenrechtsgruppen als homophob verurteilt wurde.

Die neue Gesetzgebung verbietet die Weitergabe von Inhalten, die Homosexualität oder Geschlechtsumwandlung beschreiben, an Minderjährige und streicht jede Erwähnung von Homosexualität und Transsexuellen aus dem Lehrplan.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto kritisierte am Montag den Münchner Vorschlag.

“In Ungarn haben wir ein Gesetz zum Schutz ungarischer Kinder verabschiedet, und jetzt beschweren sie sich in Westeuropa”, sagte Szijjarto in Luxemburg. “Sie wollen das zum Ausdruck bringen, indem sie die Politik in eine Sportveranstaltung einbeziehen, die nichts mit der Verabschiedung nationaler Gesetze zu tun hat.”

Die UEFA glaubt, dass “Diskriminierung nur in enger Zusammenarbeit mit anderen bekämpft werden kann”.

Stattdessen schlug er vor, dass München das Stadion am 28. Juni zum Christopher Street Day oder zwischen dem 3. und 9. Juli zur Christopher Street Day-Woche in der Stadt in Regenbogenfarben erleuchten sollte.

“Tiefe Werte”

Der Schritt der UEFA hat mit einer Online-Petition zur Unterstützung der wachsenden regenbogenfarbenen Stadionbeleuchtung der Allianz Arena auf Kritik gestossen.

Der deutsche Europaminister Michael Roth sagte, die Entscheidung der UEFA sei “bitter, aber zu erwarten” und rief die Fans dazu auf, im Stadion Flagge zu zeigen. „Setzen Sie ein Beispiel für Vielfalt und Solidarität mit LGBTI-Menschen in Ungarn und in allen anderen Ländern. auf Europa! LGBTI-Rechte sind Menschenrechte! Roth schrieb auf Twitter.

Auch Bayerns Gouverneur Markus Söder bedauerte die Entscheidung der UEFA. “Es wäre ein sehr gutes Zeichen für Toleranz und Freiheit gewesen. Wir müssen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung kämpfen”, sagte Soder in einem Twitter-Beitrag.

Pläne, andere Stadien, in denen das Turnier nicht ausgetragen wird, in Regenbogenfarben zu erleuchten, fanden am Dienstag schnell Unterstützung. “Wenn München am Mittwoch nicht zugelassen wird, müssen die anderen Stadien des Landes Farbe bekennen. Kommt jetzt, Ligakollegen!”, sagte Eintracht Frankfurt-Vorstandssprecher Axel Hellmann auf Twitter.

Köln folgte als erstes, die anderen Städte schlossen sich schnell an.

Berlins Vizebürgermeisterin Ramona Pop warf der UEFA Heuchelei vor. „Immer froh, für seine Aktionen gegen Homophobie und Rassismus gratuliert zu werden, aber kein Regenbogenstadion als Symbol für Toleranz und Vielfalt bei der Euro 2020 zuzulassen. Was für eine schlechte Leistung, UEFA!

Die stellvertretende EU-Sprecherin Dana Spinant sagte, die Kommission zeige regelmäßig die Regenbogen-LGBT-Flagge und halte es für eine gute Idee, auf diese Weise Unterstützung für die Gemeinschaft zu zeigen.

Sie sagte jedoch, sie seien “nicht in der Lage”, eine Sportorganisation zu bitten, bestimmte Farben zu zeigen, und bestand darauf, dass es sich um “eine Diskussion zwischen der UEFA und der Stadt München” handele.

Der französische Vizeminister für europäische Angelegenheiten, Clément Beaune, sagte gegenüber Reportern, Frankreich bedauere die Entscheidung der UEFA.

“Wir sind jenseits einer politischen Botschaft. Es ist eine Botschaft über unsere Grundwerte, kein parteiischer Vorschlag. Daher bedauere ich diese Entscheidung”, sagte Beaune.

Der französische Beamte fügte hinzu, dass Frankreich auch erwägen würde, seine Stadien in den Farben des Regenbogens zu beleuchten. “Wir denken auch in Frankreich mit unserem Sportminister darüber nach, diese europäische Verbundenheit zu unseren wesentlichen Werten während des Euro zu zeigen”, erklärte er.

“Der Regenbogen ist nicht anstößig”, sagte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Věra Jourová, gegenüber Politico. “Wenn jemand ein Problem damit hat, spricht es ihn mehr an als die Leute, die damit das Stadion erleuchten wollen.”

„Was stellt der Regenbogen dar? Das fragte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. „Es repräsentiert, wie wir leben wollen: mit Respekt füreinander, ohne die Diskriminierung, die Minderheiten lange Zeit ausschließt. Und die allermeisten Menschen können sich sicher damit identifizieren. “