Deutsche Forscher entschlüsseln, wie Gesichtsmasken die Ausbreitung des Coronavirus wirksam begrenzen Der Wetterkanal – Artikel des Wetterkanals

Forscher haben herausgefunden, unter welchen Bedingungen und auf welche Weise die Masken das durchschnittliche Risiko einer Person und der Bevölkerung, mit COVID-19 infiziert zu werden, tatsächlich verringern und zur Linderung der Coronavirus-Pandemie beitragen.

Die Studie zeigte, dass in den meisten Umgebungen und Situationen selbst einfache chirurgische Masken die Übertragung von SARS-CoV-2 und die effektive Reproduktionszahl von COVID-19 wirksam reduzieren. Die Studie wird von Forschern des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz geleitet.

„Bei der Übertragung von SARS-CoV-2 in der Luft stellen wir fest, dass im Allgemeinen nur ein kleiner Teil der ausgeatmeten Atempartikel Viren enthält. Die meisten Umgebungen und Kontakte finden sich unter durch Viren begrenzten Bedingungen, bei denen Gesichtsmasken, einschließlich einfacher chirurgischer Masken, die Ausbreitung von COVID-19 wirksam verhindern “, sagte Yafang Cheng, Leiter der Minerva-Forschungsgruppe bei Max Planck.

In Umgebungen mit potenziell hohen Konzentrationen von Viren in der Luft, wie z. B. in medizinischen Umgebungen und in dicht besetzten Innenräumen, sollten Masken mit höherer Filtrationseffizienz (N95 / FFP2) verwendet und mit anderen Schutzmaßnahmen wie intensiver Belüftung kombiniert werden. In den meisten Situationen sind sogar einfache chirurgische Masken wirksam.

“Die Kombination von hocheffizienten Masken mit anderen Schutzmaßnahmen ist besonders wichtig für Krankenhäuser, medizinische Zentren und andere Innenräume, in denen Hochrisikopatienten möglicherweise hohen Viruskonzentrationen ausgesetzt sind”, sagte Christian Witt, Manager aus dem Bereich der pulmonologischen Forschung bei Charite Universitätsmedizin Berlin.

“Masken werden eine wichtige Schutzmaßnahme gegen SARS-Cov-2-Infektionen bleiben – auch für die Geimpften, insbesondere wenn der Schutz durch die Impfung mit der Zeit nachlässt”, sagte Witt.

Für die Studie in der Zeitschrift veröffentlicht WissenschaftDas Team verwendete Beobachtungsdaten und ein neuartiges quantitatives Modell der Exposition gegenüber luftgetragenen Viren, um zu untersuchen, wie die Wirksamkeit von Gesichtsmasken von charakteristischen luftgetragenen Viruskonzentrationsregimen abhängt.

Der Ansatz kann verwendet werden, um den Schutz gegen infektiösere Mutanten von COVID-19 zu bewerten. Es ist auch auf eine Vielzahl von Viren und Atemwegserkrankungen anwendbar, einschließlich Coronaviren, Rhinoviren und Influenza.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Aerosolübertragung nicht unbedingt zu sehr hohen Reproduktionszahlen führt, wie sie bei Masern beobachtet wurden, und dass relativ niedrige Reproduktionszahlen eine Übertragung in der Luft nicht ausschließen.

