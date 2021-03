Der Wurmmond (und nach einigen Definitionen ein Supermoon)

Der nächste Vollmond ist der Wurm, Rabe, Kruste, Saft oder Zuckermond; Pessach, Pessach oder Ostermond; der Holi Festival Moon; Medin oder Madin Poya; der nächtliche Mond von Shab-e-Barat oder Bara’at; und (nach einigen Definitionen) ein Supermoon.

Der nächste Vollmond ist am Sonntagnachmittag, dem 28. März 2021, und erscheint gegenüber der Sonne in der Länge der Erde um 14.48 Uhr MEZ. Es wird Montagmorgen von der indischen Zeitzone Ost bis zur internationalen Datumsgrenze sein. Der Mond erscheint zu dieser Zeit etwa drei Tage lang voll, von Samstagmorgen über Montagabend bis Dienstagmorgen.

In den 1930er Jahren begann der Maine Farmer’s Almanac, die Namen des Mondes der amerikanischen Ureinwohner für jeden Monat des Jahres zu veröffentlichen. Nach diesem Almanach ist es bei Vollmond im März der Mond der Krähe, Kruste, Saft, Zucker oder Wurm. Die nördlichsten Stämme im Nordosten der Vereinigten Staaten kannten es als Krähenmond, als das Krächzen der Krähen das Ende des Winters ankündigte. Andere nordische Namen waren der Krustenmond, weil die Schneedecke nach dem Auftauen während des Tages und dem Gefrieren in der Nacht knusprig wird, oder der Saft- (oder Zuckermond), weil es Zeit ist, die Ahornbäume zu treffen. Stämme weiter südlich nannten es den Wurmmond, nachdem die Regenwürmer heraussprudeln, die auftreten, wenn der Boden auftaut. Es ist sinnvoll, dass nur die südlichen Stämme dies den Wurmmond nennen würden. Als Gletscher den nördlichen Teil Nordamerikas bedeckten, löschten sie einheimische Regenwürmer aus. Nachdem diese Gletscher vor etwa 12.000 Jahren geschmolzen waren, sind die nördlichsten Wälder ohne Regenwürmer nachgewachsen. Regenwürmer in diesen Gebieten sind heute meist invasive Arten, die aus Europa und Asien eingeschleppt werden.

Im hebräischen Kalender ändern sich die Monate mit dem Neumond und die Vollmonde fallen in die Mitte der Mondmonate. Dieser Vollmond ist in der Mitte von Nisan, was Pesach oder Pessach entspricht. Dieses Jahr beginnt das Passah am 27. März bei Sonnenuntergang und endet am 4. April 2021 bei Einbruch der Dunkelheit.

Im westchristlichen Kirchenkalender ist dies der Ostermond, aus dem das Osterdatum berechnet wird. Paschal ist die lateinisierte Version von Pesach. Normalerweise wird der christliche Osterfeiertag, auch Pascha genannt, am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr gefeiert. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den Zeiten dieser astronomischen Ereignisse und den verschiedenen Kalendern, die von den östlichen und westlichen Kirchen verwendet werden. Dies ist eines der Jahre, in denen es einen Unterschied macht. Das westliche Christentum feiert Ostern am Sonntag, den 4. April 2021, dem Sonntag nach diesem ersten Vollmond des Frühlings. Das östliche Christentum wird nach dem nächsten den Vollmond feiern, während der Ostermond und das ostorthodoxe Ostern am Sonntag, dem 2. Mai 2021, gefeiert werden.

Mein Freund Tom Van Wagner hat die Tradition der Benennung von Monden nach wichtigen Phänomenen im Zusammenhang mit der Jahreszeit aktualisiert und vor zwei Jahren vorgeschlagen, sie Schlaglochmond zu nennen. Wegen der Pandemie ist es vielleicht weniger fahrend, aber zumindest in meiner Gegend bin ich dieses Jahr nicht so vielen Schlaglöchern begegnet wie in den Vorjahren …

Wie der Vollmond des hinduistischen Monats Phalguna entspricht dieser Mond dem Holi-Fest, bei dem der Sieg des Guten über das Böse und der Beginn des Frühlings gefeiert werden. Holi enthält unter anderem ein kostenloses Spiel, bei dem farbige Pulver und / oder farbiges Wasser auf jeden gesprüht werden, der herumläuft. Im Jahr 2021 wird Holika Dahan am 28. März und Holi am 29. März sein.

Jeder Vollmond ist ein Feiertag in Sri Lanka. Dieser Vollmond ist Medin oder Madin Poya und markiert den ersten Besuch Buddhas bei seinem Vater nach seiner Erleuchtung.

Im chinesischen Lunisolarkalender ändern sich die Monate mit dem Neumond, und Vollmonde fallen in die Mitte der Mondmonate. Dieser Vollmond ist in der Mitte des zweiten Monats des chinesischen Kalenders.

Im islamischen Kalender beginnen die Monate mit der ersten Beobachtung des Halbmondes kurz nach dem Neumond. Dieser Vollmond ist nahe der Mitte von Sha’ban, dem Monat vor dem Ramadan und dem achten Monat des Kalenders. Muslime feiern den 15. Tag von Sha’ban als Shab-e-Barat oder Bara’at Night. Schiitische Muslime feiern dies auch als Mid-Sha’ban. In diesem Jahr soll Shab-e-Barat am 28. März bei Sonnenuntergang beginnen und am 29. März 2021 bei Sonnenuntergang enden.

Der Begriff “Supermoon” wurde 1979 vom Astrologen Richard Nolle geprägt und bezieht sich auf einen Neu- oder Vollmond, der auftritt, wenn der Mond weniger als 90% des Perigäums ausmacht und sich der Erde am nächsten nähert. Supermoons sind in den letzten Jahrzehnten populär geworden. Je nachdem, wie Sie diese Definition interpretieren, gibt es in einem typischen Jahr möglicherweise 2-4 volle Supermoons hintereinander und 2-4 neue Supermoons hintereinander. Da wir keinen Neumond sehen können (außer dort, wo er die Sonne verdunkelt), erregen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit die vollen Supermonde, da dann der Vollmond jedes Jahr in der Nähe seines größten und hellsten Mondes erscheint. Verschiedene Veröffentlichungen verwenden leicht unterschiedliche Schwellenwerte, um zu entscheiden, wann ein Vollmond nahe genug an der Erde ist, um als Supermoon zu gelten. Für das Jahr 2021 betrachten einige Veröffentlichungen die vier Vollmonde von März bis Juni, einige die drei Vollmonde von April bis Juni und einige nur die zwei Vollmonde von April und Mai als Supermoons. Die Vollmonde von April und Mai sind fast die nächsten Vollmonde des Jahres. Der Vollmond am 26. Mai 2021 wird etwas näher an der Erde sein als der Vollmond am 26. April 2021, aber nur 0,04%!

Wie üblich wird das Tragen von richtig gefeierten Himmelskleidern zu Ehren des Vollmonds empfohlen. Sehen Sie nach, ob Sie mehr krächzende Krähen, Regenwürmer oder Schlaglöcher bemerken, und feiern Sie den Beginn des Frühlings, vielleicht mit bunten Bildschirmen (obwohl ich nicht empfehle, Fremde mit Farbe zu besprühen, es sei denn, Sie befinden sich in einem Bereich, in dem dies aufgrund von Holi von allen erwartet wird). .

Supermoons von 2021 – Definition von Supermoons

Der Begriff “Supermoon” wurde 1979 vom Astrologen Richard Nolle geprägt und bezieht sich auf einen Neu- oder Vollmond, der auftritt, wenn der Mond weniger als 90% des Perigäums ausmacht und sich der Erde am nächsten nähert.

Supermoons sind in den letzten Jahrzehnten populär geworden. Je nachdem, wie Sie diese Definition interpretieren, gibt es in einem typischen Jahr möglicherweise 2-4 volle Supermoons hintereinander und 2-4 neue Supermoons hintereinander.

Da wir keinen Neumond sehen können (außer dort, wo er die Sonne verdunkelt), erregen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit die vollen Supermonde, da dann der Vollmond jedes Jahr in der Nähe seines größten und hellsten Mondes erscheint.

Verschiedene Veröffentlichungen verwenden leicht unterschiedliche Schwellenwerte, um zu entscheiden, wann ein Vollmond nahe genug an der Erde ist, um als Supermoon zu gelten.

Für das Jahr 2021 betrachten einige Veröffentlichungen die vier Vollmonde von März bis Juni, einige die drei Vollmonde von April bis Juni und einige nur die zwei Vollmonde von April und Mai als Supermoons.

Die Vollmonde von April und Mai sind fast die nächsten Vollmonde des Jahres. Der Vollmond am 26. Mai 2021 wird etwas näher an der Erde sein als der Vollmond am 26. April 2021, aber nur 0,04%!

›Erfahren Sie mehr über Supermoons