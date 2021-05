Der Wolkenkratzer von Shenzhen wurde geschlossen, als Beamte die Ursache des Bebens untersuchen

PEKING – Der Eigentümer eines 71-stöckigen Büroturms in der südchinesischen Stadt Shenzhen hat das Gebäude am Freitag geschlossen, bis untersucht wurde, warum der Wolkenkratzer am Dienstag zu zittern begann. Die Shenzhen Electronics Group Co Ltd wird die 356 Meter lange SEG Plaza für Mieter und Käufer schließen, um die Ursache des Schwankens zu überprüfen, heißt es in einer Mitteilung auf dem Social-Media-Konto. Weibo von der Xinhua State Corporation. Presseagentur. Reuters konnte Shenzhen Electronics nicht sofort kontaktieren, um einen Kommentar zum Herunterfahren zu erhalten. Die Schaukel führte dazu, dass sich Gegenstände auf den Schreibtischen des Gebäudes bewegten und die Arbeiter aus dem Turm evakuiert wurden. In sozialen Medien geteilte Videos zeigten in Panik geratene Fußgänger, die nach Beginn der Umstellung aus dem Gebiet flohen. Mehrere nahe gelegene Gebäude wurden ebenfalls evakuiert, als Polizei und Feuerwehr die Umgebung absperrten. Die Hauptstruktur des Gebäudes ist sicher und es wurden keine Risse im Gebäude oder seiner Umgebung gefunden, teilte die Shenzhen Housing Authority in einer Erklärung am Mittwoch mit. Eine erste Untersuchung schloss ein Erdbeben als Ursache aus. Das SEG Plaza wurde 2001 eröffnet und in mehreren unteren Etagen befinden sich Elektronikgeschäfte. Das US-Generalkonsulat in Guangzhou riet den US-Bürgern am Mittwoch, das Gebiet Huaqiangbei, in dem sich das Gebäude befindet, zu meiden, da “nicht genügend Informationen zur Bewertung der Sicherheitsrisiken vorliegen”. Für diejenigen, die in der Nähe arbeiten, wurde das Geschäft wie gewohnt fortgesetzt. “Die meisten meiner Kollegen kümmern sich nicht darum, sie machen sich keine Sorgen”, sagte Keyman Guan, dessen Robotikunternehmen seinen Geburtstag in einem nahe gelegenen Gebäude Stunden nach der Evakuierung am Dienstag fortsetzte. READ Facebook News rollt in Großbritannien, als Technologiegiganten anfangen, für Journalismus zu bezahlen “Ich habe nicht bemerkt, was passiert ist, bis ich ein Foto von den Menschenmassen auf den Straßen gesehen habe.” Andere sagen, dass sie vorsichtig bleiben werden, bis es eine klare Erklärung gibt. “Ich würde es nicht wagen, ohne einen sehr umfassenden und vernünftigen Bericht wieder an die Arbeit zu gehen”, sagte Donny Zhang, der ein Beratungs- und Materialversorgungsunternehmen in der Region leitet. (Berichterstattung von David Kirton in Peking und Meg Shen in Hongkong; Redaktion von Christian Schmollinger)

