“Der Trend geht zurück zu regionalen Produkten”

In den letzten 20 Jahren hat sich der Pro-Kopf-Verbrauch von Tomaten in Österreich praktisch verdoppelt. Der Anbau von Tomaten in Österreich ist viel nachhaltiger und ökologisch vertretbarer als der Import aus Südeuropa oder Nordafrika nach Österreich, sagte Christian Zeiler. ORF. „Neben der Tatsache, dass es aus ökologischer Sicht besser ist, wird man auch einen Unterschied in Geschmack und Nährstoffen feststellen. Die Früchte, die geerntet werden, wenn sie noch nicht reif sind – damit sie auf einem langen Weg transportiert werden können – Komm einfach nicht an das heran, was du für eine aromatische Tomate halten würdest. “

„Es gibt genug Leute, die das ganze Jahr über Tomaten kaufen und essen wollen – sogar am 1. Januar und am 15. Februar – und die in der Vergangenheit enttäuscht waren, dass sie nicht immer mit vollem Geschmack erhältlich waren.‚ Jahr in Österreich ‘, sagte er Fortsetzung. Die Nachfrage nach in Österreich angebauten Tomaten habe in letzter Zeit erheblich zugenommen, sagte Zeiler und habe durch die Pandemie ebenfalls einen neuen Schub erhalten. “Der Trend geht hier zurück zu regionalen Produkten. Trotzdem gibt es sicherlich Platz für ein oder zwei Kilo zusätzlichen Umsatz.”



Christian Zeiler vermarktet seine Tomaten hauptsächlich unter Handelsmarken.

/ Bild: Zeiler Gemüse

Österreichweites Marketing

Die Früchte der Münchendorfer Gewächshäuser kommen ausschließlich in Österreich vor; nichts wird exportiert. “Wir ernten unsere reifen Tomaten. Dann haben sie 24 bis 36 Stunden Zeit, um die Verkaufsregale zu erreichen.” Sie werden ausschließlich an österreichische Supermärkte verkauft.

