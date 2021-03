Der Toyota GR Yaris erhält eine virtuelle “Super Boosted” -Behandlung und eine Vintage-Lackierung

Letzteres ist ein echtes Taschenrakete Mit den WRC-Genen (schließlich wurde es von Gazoo Racing mit Hilfe von Tommi Makkinen Racing entwickelt) eroberte die Welt der Autoenthusiasten leicht im Sturm. Mit einer muskulösen dreitürigen Karosserie, einem turbogeladenen 1,6-Liter-Dreizylinder-Motor mit 261 PS und 360 Nm Drehmoment sowie einer entscheidenden Allradantriebsleistung verfügt der GR Yaris zeigt deutlich, dass Toyota immer noch weiß, wie man aufregende Autos baut.

Ein einfacher Blick auf einen der Vergleiche mit dem GR Yaris zeigt, dass der kleine Toyota nicht unbedingt sein wird komm vor allem, obwohl es normalerweise das meiste Lächeln pro Gallone eines Bündels erzeugt. So ist es natürlich, dass sein Interieur “besondere geistige ZustimmungErregte auch die Aufmerksamkeit der ansässigen virtuellen Künstler des Internets.

Das produktive Label Abimelec Design nahm auch die temperamentvolle Taschenrakete zur Kenntnis und entschied, dass es Zeit für eine CGI-Überarbeitung war. Getreu dem Geist des Fabrikbaus ging der virtuelle Künstler mit dieser Episode von GR Yaris nicht zu weit und beschloss stattdessen, den bekannten Charakter des Motorsports noch stärker zu nutzen.

In dieser Darstellung ist der kleine Toyota nicht mehr so ​​klein, da das Fahrzeug fast so vergrößert wurde.so breit wie lang. In der Zwischenzeit wurde das Kostüm mit Vintage-Geschmack entworfen, um schöne Erinnerungen an ein anderes spezielles Typenschild zu wecken, das von der IMSA Toyota Celica-Lackierung aus den 1990er Jahren inspiriert wurde.

Der virtuelle Künstler erwähnt nicht, was genau seine CGI-Kreation antreibt, aber nach den hohen Reifen zu urteilen, wären wir traurig herauszufinden, dass dieses Ding nicht mit mindestens einem behandelt wurde. Sechszylinder-Reihen-Twin-Turbo 2JZ wechseln…