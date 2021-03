Der Suezkanal öffnet sich, aber die Schifffahrt wird monatelang belästigt

Das Deck des Navig8-Öltankers Aronaldo brach vor Freude aus, nachdem Kapitän Malik Naushad seiner Besatzung befohlen hatte, sich darauf vorzubereiten, am Dienstag um Mitternacht vor Anker zu gehen und ihre Reise aus dem Suezkanal heraus zu beginnen Sie waren sechs Tage lang durch die Erdung von Ever Given gestrandet.

Zurück in den deutschen Büros von Jan Held, dessen Familienunternehmen drei verschiedene Schiffe in Suez gestrandet hat, war die Stimmung nicht so fröhlich. Als Herr Held einen Live-Stream von Ever Given beim Verlassen der Küste beobachtete, wusste er, dass es lange dauern kann, den größten Stau in der globalen Schifffahrt in den letzten Jahren zu beseitigen, um einen Ansturm auf Liegeplätze und geräumte Routen zu lösen.

“Sie sehen viele seltsame Dinge in der Navigation”, sagte Herr Held, ehemaliger Schiffskapitän und Teilhaber der Held Bereederungs GmbH & Co KG mit Sitz in Haren im Norden Deutschlands. “Aber damit wusstest du, dass es Auswirkungen auf die ganze Welt haben würde.”

Am späten Dienstag überquerten Schiffe erneut den Suezkanal, einen Tag nachdem die Ingenieure die Ever Given, ein 1300 Fuß langes Containerschiff, befreit und die Wasserstraße für den weltweiten Verkehr freigegeben hatten. Osama Rabie, Vorsitzender der Suezkanalbehörde, die die 120-Meilen-Seeroute verwaltet, teilte einer Pressekonferenz mit, dass 113 Schiffe seit der Wiedereröffnung der Route am Montagabend in beide Richtungen gefahren seien und 95 weitere am Abend passieren sollten . gegen etwa fünfzig typische tägliche Passagen.

Ägyptische Beamte sagen, dass die Blockade in drei bis vier Tagen gelöst wird. Schifffahrtsbeamte sagen, dass es mehr Tage dauern wird. Laut Leth Agencies, einem Schiffsdienstleister in Suez, warten noch 352 Schiffe auf den Transit.