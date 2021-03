Der Suezkanal bleibt gestrandet, um gestrandete Schiffe zu befreien

SUEZ, Ägypten (AP) – Ein riesiges Containerschiff blieb am Samstag einen fünften Tag lang seitwärts im ägyptischen Suezkanal gestrandet, als die Behörden sich darauf vorbereiteten, weitere Versuche zu unternehmen, das Schiff zu befreien und eine für die globale Schifffahrt entscheidende Ost-West-Wasserstraße wieder zu eröffnen.

Die Ever Given, ein Schiff unter panamaischer Flagge, das Waren zwischen Asien und Europa transportiert, lief am Dienstag in dem engen Kanal, der Afrika und die Sinai-Halbinsel verbindet, auf Grund.

Das riesige Schiff blieb in einem einspurigen Abschnitt des Kanals stecken, etwa sechs Kilometer nördlich des südlichen Eingangs in der Nähe der Stadt Suez.

Bernhard Schulte Shipmanagement, technischer Direktor von Ever Given, sagte am Freitag, ein Versuch, ihn zu befreien, sei gescheitert. Es seien Pläne im Gange, Wasser aus den Innenräumen des Schiffes zu pumpen. Zwei weitere Schlepper würden voraussichtlich am Sonntag eintreffen, um sich anderen anzuschließen, die bereits versuchten, das riesige Schiff zu bewegen, sagte er.

Ein Beamter der Suezkanalbehörde sagte, er plane, am Samstag mindestens zwei Versuche zu unternehmen, um das Schiff bei Ebbe zu befreien. Er sagte, das Timing hänge von der Flut ab.

Der Beamte sprach unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht befugt war, Reporter zu unterrichten.

Die ägyptischen Behörden haben den Zugang der Medien zur Website verboten. Die Kanalbehörde sagte, ihr Chef, Generalleutnant Osama Rabei, werde am Samstag in der Stadt Suez, wenige Kilometer vom Schiffsstandort entfernt, eine Pressekonferenz abhalten.

Der Vorsitzende von Shoei Kisen, Yukito Higaki, sagte auf einer Pressekonferenz am Hauptsitz des Unternehmens in Imabari, Westjapan, dass 10 Schlepper eingesetzt worden seien und Arbeiter die Ufer und den Meeresboden in der Nähe des Buges des Schiffes ausgebaggert hätten, um zu versuchen, es als Hochwasser über Wasser zu bringen Die Flut beginnt auszusterben.

Shoei Kisen sagte in einer Erklärung am Samstag, dass das Unternehmen erwäge, die Container zu entfernen, um das Schiff zu erleichtern, falls die Aufschwimmbemühungen fehlschlagen sollten, aber es wäre eine schwierige Operation.

Das Weiße Haus sagte, es habe angeboten, Ägypten bei der Wiedereröffnung des Kanals zu helfen. “Wir haben Ausrüstung und Fähigkeiten, die die meisten Länder nicht haben, und wir sehen, was wir tun können und welche Hilfe wir leisten können”, sagte Präsident Joe Biden am Freitag gegenüber Reportern.

Eine erste Untersuchung ergab, dass das Schiff aufgrund starker Winde auf Grund gelaufen war und einen mechanischen oder Motorschaden ausgeschlossen hatte, teilten das Unternehmen und die Kanalbehörde mit. GAC, ein globales Transport- und Logistikunternehmen, hatte zuvor gesagt, das Schiff habe einen Stromausfall erlitten, aber nicht näher darauf eingegangen.

Laut Leth Agencies, einem Anbieter von Kanaldienstleistungen, stieg der Stau am Samstag auf rund 280 Schiffe außerhalb des Suezkanals.

Einige Schiffe begannen ihren Kurs zu ändern und Dutzende von Schiffen befanden sich nach Angaben der Datenfirma Refinitiv noch auf dem Weg zur Wasserstraße.

Eine längere Sperrung der entscheidenden Wasserstraße würde zu Verzögerungen in der globalen Lieferkette führen. Laut offiziellen Angaben überquerten im vergangenen Jahr rund 19.000 Schiffe den Kanal. Etwa 10% des Welthandels verlaufen über den Kanal, was für den Transport von Öl besonders wichtig ist. Die Abschaltung könnte sich auf Öl- und Gaslieferungen aus dem Nahen Osten nach Europa auswirken.

Es ist nicht bekannt, wie lange der Block dauern wird. Selbst nach der Wiedereröffnung des Kanals, der Fabriken in Asien mit Verbrauchern in Europa verbindet, werden anhängige Container wahrscheinlich in stark frequentierten Häfen eintreffen, was sie vor dem Entladen zu weiteren Verzögerungen zwingen wird.

Die Eigner des gestrandeten Schiffes erwarteten offenbar lange Verzögerungen und entführten laut Satellitendaten stattdessen ein Schwesterschiff, die Ever Greet, auf einer Route um Afrika.

Andere werden ebenfalls entführt. Laut Satellitendaten von MarineTraffic.com hat der Flüssigerdgasträger Pan Americas seinen Kurs im mittleren Atlantik geändert und zielt nun nach Süden ab, um die Südspitze Afrikas zu umgehen.