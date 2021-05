Der Star der Toronto Maple Leafs, John Tavares, muss nach der Kollision mit Spiel 1 mindestens zwei Wochen pausieren

Toronto Maple Leafs Kapitän John Tavares wird wegen einer Knieverletzung für mindestens zwei Wochen pausieren, zusätzlich zu einer Gehirnerschütterung, die er nach einer Kollision im ersten Spiel der Serie gegen Montreal erlitten hat, bei der er das Eis auf einer Trage verlassen hat.

In der ersten Phase am Donnerstagabend wurde Tavares vom Verteidiger von Montreal getroffen Ben Chiarot. Als er fiel Corey Perry Kanadier liefen durch Tavares und schlugen Tavares versehentlich mit dem Knie in den Kopf. Tavares ging auf einer Trage und warf einen Daumen hoch, als er das Eis verließ.

Tavares wurde in das St. Michaels-Krankenhaus in Toronto gebracht, wo er einen CT-Scan und eine MRT erhielt. Er wurde über Nacht festgehalten, kehrte aber am Freitagmorgen nach Hause zurück, um bei dieser Familie und den Sanitätern des Teams zu sein.

Kyle Dubas, General Manager von Maple Leafs, sagte, Tavares sei “dankenswerterweise frei von jeglichen strukturellen Schäden an Kopf, Hals und Wirbelsäule, die ein großes Problem darstellten”. Das Team sagte am Freitag, Tavares habe eine Gehirnerschütterung erlitten, und die Untersuchung ergab auch, dass er eine Knieverletzung erlitt, die mindestens zwei Wochen Rehabilitation erfordern würde.

„Die Knieverletzung, auf die Sie einen Zeitplan setzen können, aber die Kopfverletzung und die Gehirnerschütterung, es ist sehr schwierig, einen Zeitplan zu erstellen, wenn jemand darauf zurückkommen wird. Wir behandeln sie mit Vorsicht und Sensibilität. Wir werden folgen diese Protokolle bis zu einem T damit “, sagte Dubas.” Wir müssen sehr vorsichtig sein und bedenken, dass er eine junge Familie hat und es unsere Verantwortung ist, ihn und seine Zukunft zu schützen. “

Toronto trifft am Samstagabend in Spiel 2 auf Montreal, nachdem es Spiel 1 der Serie mit 1: 2 verloren hat. Angreifer Alex Galchenyuk und Pierre Engvall Zeichnen Sie in der Aufstellung für Tavares und Mitte Riley Nash. Der Flügelspieler wird erwartet Nick foligno könnten sich in der zweiten Reihe zentrieren, um Tavares zu ersetzen.

“Ich denke, die Spieler und Mitarbeiter haben ihr Bestes gegeben”, sagte Dubas. “Diese Dinge sind schwierig. Dies sind Athleten, die viele Menschen als schwer zu stürzen und zu verhindern betrachten. Wenn etwas in einer zufälligen und abnormalen Situation wie dieser passiert, sind alle verwundbar. Besonders die Spieler, die das Spiel spielen.”