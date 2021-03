Der schottische Chef Steve Clarke hat “100% Sympathie” für Österreich

Der schottische Trainer Steve Clarke hat Österreich sein volles Mitgefühl für die Auswahlprobleme ausgesprochen, bevor er nächste Woche nach Hampden reist.

Aber Clarke besteht darauf, dass Schottland ein sehr faires Angebot gemacht hat, um die WM-Qualifikation zu Hause zu ändern.

Österreich wird aufgrund der Quarantäneregeln im Nachbarland voraussichtlich ohne den Verteidiger von Bayern München, David Alaba, und eine Reihe weiterer deutscher Spieler auskommen – es gab 18 in seinem letzten Kader -.

Österreich hat beschlossen, nicht nach einem neutralen Veranstaltungsort zu fragen oder Schottlands Angebot anzunehmen, die Spiele zu wechseln, weil sie hoffen, eine große Menge zu haben, wenn Clarkes Männer im September ihr Land besuchen.

“Wir haben 100% Sympathie für die Österreicher in der Situation, in der sie sich befinden”, sagte Clarke.

„Und um fair zu sein, glaube ich an die Gespräche mit der UEFA und Österreich, die wir angeboten haben, um die Spiele umzukehren. Dies war ein faires Angebot, da dies bedeutet hätte, dass wir mit Österreich abgereist sind und Israel einen schwierigen Start hingelegt hat.

„Das Problem für Österreich waren jedoch drei Heimspiele im März und drei Auswärtsspiele im September.

„Ich kann ihre Argumentation sehen, warum sie im September keine drei Auswärtsspiele wollten, weil wir im letzten November dasselbe hatten. Als wir das Spiel gegen Israel erreichten, das dritte Spiel des Road Trips, waren die Jungs emotional und körperlich ziemlich erschöpft.

David Alaba, rechts, wird für Österreich nicht verfügbar sein (Florian Schrotter / PA)

„So kann ich verstehen, warum sie den von ihnen gewählten Weg eingeschlagen haben.

“Sie müssen sicher sein, dass sie auch ohne so viele deutsche Spieler eine starke österreichische Mannschaft auf dem Platz haben können.”

In der Zwischenzeit ist Clarke zuversichtlich, dass Schottland in Hampden gegen Kroatien und die Tschechische Republik in Euro antreten kann.

Die UEFA wird nächsten Monat eine Entscheidung über den Austragungsort treffen, und der Verwaltungsrat hat allen Ländern, die keine Menschenmassen zulassen, einen härteren Ansatz signalisiert.

Die schottische Regierung hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Zusicherungen gegeben, aber es gab Anzeichen von Optimismus, als Premierminister Nicola Sturgeon am Dienstag ein Update zum Austritt aus der Aussperrung vorlegte.

Outdoor-Events werden voraussichtlich ab dem 17. Mai neu gestartet. Einzelheiten zu den Kapazitätsbeschränkungen werden in den kommenden Wochen bestätigt. Und Sturgeon bot Hoffnung, dass das Leben im Sommer zu einer Art Normalität zurückkehren könnte.

Clarke sagte: „Es scheint etwas mehr Hoffnung um die Impfungen zu geben. Wir scheinen es so zu machen.

„Ich habe letzte Woche meine erste Impfung bekommen, also bin ich in diesem Prozess. Keine Nebenwirkungen, alles ist gut.

„Ich würde gerne glauben, dass die schottische Regierung genug Zeit hat, um die UEFA davon zu überzeugen, dass es in Hampden eine Menschenmenge aller Art geben wird. Wird es ein volles Haus sein? Das glaube ich nicht.

“Aber ich hoffe, wir können die Menge erreichen, die erforderlich ist, um dies zu erreichen.”