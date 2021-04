Der Roman “Der Exorzismus meines besten Freundes” in Entwicklung als Spielfilm mit Elsie Fisher, Amiah Miller

Der Horror-Roman “Der Exorzismus meines besten Freundes” entwickelt sich zu einem Spielfilm mit Elsie Fisher und Amiah Miller, die in dem Projekt mitspielen werden …

Ein Film, der auf Grady Hendrix ‘Roman “Der Exorzismus meines besten Freundes” basiert, wird von Endeavour Content entwickelt, wobei Damon Thomas kurz vor der Regie steht.

Thomas ist am bekanntesten für seine Arbeit an “Killing Eve” sowie “Penny Dreadful” und er wird den Film inszenieren, der als “The Exorcist by Way of Heathers” beschrieben wird.

Hier ist die Zusammenfassung des Buches::

„Es ist 1988. Die Schülerinnen Abby und Gretchen im zweiten Jahr sind seit dem vierten Jahr beste Freunde. Aber nach einer Nacht, in der das dünne Durchnässen schief gegangen ist, beginnt Gretchen… anders zu handeln. Sie grübelt. Sie ist gereizt. Und immer wieder passieren bizarre Vorfälle, wenn sie in der Nähe ist. Abbys Ermittlungen führen sie zu überraschenden Entdeckungen – und wenn ihre Geschichte ihren schrecklichen Abschluss findet, wird Abbys und Gretchens Schicksal von einer Frage bestimmt: Ist ihre Freundschaft mächtig genug, um den Teufel zu besiegen?

Das Buch erhielt überwiegend positive Kritiken mit einem Cover, das aussieht wie ein VHS-Band, das in den 1980er Jahren aus dem Horror-Rack eines Blockbusters gezogen wurde.

Elsie Fisher, die kürzlich in dem Film “Eighth Grade” sowie in der Hulu-Serie “Castle Rock” mitwirkte, wird Abby im nächsten Film spielen, während Amiah Miller in der jüngsten Fortsetzung “War for the Planet of the Apes” auftrat. wird spielen porträtieren Gretchen.

Cathy Ang und Rachel Ogechi Kanu wurden ebenfalls mit einer ernsthaften Wendung in die Besetzung des Horrorfilms aufgenommen.

Während die Deals noch abgeschlossen werden, wird das Projekt wahrscheinlich in den Amazon Studios enden.

