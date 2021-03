Der Playdate-Handheld von Panic wird zum Start in diesem Jahr bereit für den Streamer sein

Wir warten noch auf einen Veröffentlichungstermin für das Playdate, ein kleiner Taschencomputer mit einer Kurbel gemacht von Gänse-Spiel ohne Titel Panik-Editor, aber nur Panik zeigte neue Funktion für das Gerät im offiziellen Twitter-Konto von Playdate: Sie können das Playdate an Ihren Computer anschließen und dessen Bildschirm spiegeln.

Wie Playdate in seinem Tweet sagt, gibt es viele mögliche Anwendungsfälle dafür, einschließlich einer besseren Zugänglichkeit und einer Erleichterung des Streamings Ihres Playdate-Spiels. Drücken Sie die virtuellen Tasten in der Playdate-App, um sie an Ihr Playdate-Gerät zurückzusenden. So können Sie Ihre Spiele auf andere Weise spielen. (Es scheint keine virtuelle Kurbel zu geben, aber vielleicht hat Panic dies noch nicht gezeigt.)

Hier ist ein kurzes Video der Computerverbindung in Aktion:

Hier ist eine lustige kleine Neuheit, die wir erstellt haben. Schließen Sie Ihr Playdate an, starten Sie diese App und Ihr Playdate-Bildschirm wird in Echtzeit auf Ihren PC / Mac / Linux gespiegelt. Perfekt für Streamer, YouTubers und bessere Zugänglichkeit. Der PC-Eingang kann auch über das Playdate gehen! pic.twitter.com/OE8q1X0txC – Playdate (@playdate) 24. März 2021

Während die Playdate-Computer-App in diesem Video möglicherweise etwas klein aussieht, können Sie sie vergrößern, sagte Panic in einer Antwort. auf Twitter. Und wenn Sie sich das Video genau anhören, können Sie im Playdate-Menü auch einige äußerst reizvolle Soundeffekte hören. was laut Panic neu ist.

Das Playdate wurde erstmals im Jahr 2019 veröffentlicht. Die Spiele in der Entwicklung beginnen bei Katamari Damacy Schöpfer Keita Takahashi, Gutes Sudoku Entwickler Zach Gage und mehr. Zu der Zeit erwartete Panic, das Playdate Anfang 2020 zu versenden, sagte aber im Oktober dass er plant, Aufträge “Anfang 2021” zu starten.

Panic hat auch ein Twitter-Konto erstellt. @playdateAlerts, die nur twittern, wenn das Playdate “wichtige” Neuigkeiten enthält. Wenn Sie genau wissen möchten, wann Sie das Gerät bestellen können, scheint @playdateAlerts ein guter Account zu sein.