Der PA-Journalist Thein Zaw wurde aus der Haft in Myanmar entlassen

YANGON, Myanmar (AP) – Thein Zaw, ein Reporter der Associated Press, der vor mehr als drei Wochen festgenommen wurde, als er über einen Protest gegen den Putsch in Myanmar berichtete, wurde am Mittwoch freigelassen.

Thein Zaw war sichtbar dünner als vor seiner Verhaftung und winkte den Fotografen zu und lächelte ihnen zu, als er das Insein-Gefängnis von Yangon verließ, das seit Jahrzehnten für die Inhaftierung politischer Gefangener bekannt ist.

Seine Brüder und sein bester Freund brachten ihn nach Hause, einem Gebiet in Yangon, das unter Kriegsrecht gestellt wurde. Er sagte dem AP, dass seine Mutter ihm unter Tränen sagte: “Wir dachten, wir würden dich nie wieder sehen.”

Thein Zaw hatte zuvor gesagt, dass der Richter, der seinen Fall bearbeitet, bei einer Anhörung angekündigt hatte, dass alle Anklagen gegen ihn fallen gelassen wurden, weil er zum Zeitpunkt seiner Festnahme seine Arbeit erledigte.

Er sagte, dass er während seiner Haft “jeden Tag besorgt” war und dass er letzte Woche seinen 33. Geburtstag hinter Gittern feierte.

Trotz seiner Erleichterung äußerte er sich besorgt über die vielen Journalisten, die im Gefängnis bleiben.

“Vielen Dank an alle, die sich so sehr um meine Freilassung bemüht haben”, sagte er. “Aber eine Sache, die mich stört, ist, dass es Leute gibt, die noch drinnen sind, und ich hoffe, sie können so schnell wie möglich raus.”

Der Vater von Thein Zaw, Ba Win, begrüßte ihn mit Shampoo, da es nach lokaler Sitte üblich ist, dass Menschen, die aus dem Gefängnis zurückkehren, sich vor dem Betreten des Hauses die Haare waschen sollten. Ihre Eltern machten Curry-Schweinefleisch und Curry-Fisch für ihre erste Mahlzeit zu Hause.

Seine Freilassung bewegte sich auch für Anwalt Tin Zar Oo, der sagte, er habe geweint und sei vor Freude gesprungen, als der Richter bekannt gab, dass die Anklage fallengelassen wurde.

“Ich war so glücklich. Thein Zaw sah mich an und ich war sogar sprachlos, als sie mich fragten, ob ich etwas zu sagen hätte”, sagte sie. Umarmte Thein Zaw und wir weinten beide vor Freude.

Sein Mandant war beschuldigt worden, gegen ein Gesetz der öffentlichen Ordnung verstoßen zu haben, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden konnte.

Er war einer von neun Medienarbeitern, die während eines Straßenprotestes am 27. Februar in Yangon, der größten Stadt des Landes, festgenommen und ohne Kaution festgehalten worden waren. Ungefähr 40 Journalisten wurden seit dem Putsch vom 1. Februar verhaftet oder angeklagt, durch den die gewählte Regierung von Aung San Suu Kyi gestürzt wurde, von denen etwa die Hälfte immer noch hinter Gittern sitzt.

Die Behörden haben seit der Übernahme im Rahmen eines zunehmend brutalen Vorgehens Tausende von Demonstranten festgenommen. Mehr als 600 Demonstranten wurden am Mittwoch freigelassen , eine seltene Geste der Versöhnung seitens des Militärs, die darauf abzielte, die Protestbewegung zu beschwichtigen.

Die PA und zahlreiche Organisationen für Pressefreiheit haben die Freilassung von Thein Zaw und anderen Mitgliedern der inhaftierten Presse gefordert.

“Die Associated Press ist zutiefst erleichtert, dass der PA-Journalist Thein Zaw aus dem Gefängnis in Myanmar entlassen wurde”, sagte Ian Phillips, PA-Vizepräsident für internationale Nachrichten. „Unsere Erleichterung wird durch die Tatsache gemildert, dass dort weitere Journalisten inhaftiert bleiben. Wir fordern Myanmar dringend auf, alle Journalisten freizulassen und ihnen zu ermöglichen, frei und sicher über das Geschehen im Land zu berichten. “”

Thein Zaw wurde verhaftet, als er einige bewaffnete Polizisten fotografierte, die in einer Straße Anti-Putsch-Demonstranten anklagten. Ein Video zeigt das, obwohl er am Straßenrand angekommen ist Um ihnen aus dem Weg zu gehen, eilten mehrere Polizisten herbei und umringten ihn. Einer legte ihn in einen Choke, während er mit Handschellen gefesselt und dann weggebracht wurde.

Tin Zar Oo sah seinen Klienten zum ersten Mal seit seiner Verhaftung während einer Anhörung am 12. März, in der seine Untersuchungshaft erneuert wurde – und selbst dann war dies per Videoverbindung.

Das in Wien ansässige International Press Institute begrüßte die Freilassung und sagte, er sei “wegen seiner Arbeit als Journalist verhaftet worden und hätte niemals hinter Gittern sitzen dürfen”.

“Myanmar muss jetzt sofort alle anderen inhaftierten Journalisten freigeben”, sagte Scott Griffen, stellvertretender Direktor des Instituts. “Die Militärjunta muss alle Formen der Belästigung und Einschüchterung der Medien beenden, die über die Proteste gegen den Putsch berichten, und die Beschränkungen der Veröffentlichung und Verbreitung durch die Medien des Landes beenden.”