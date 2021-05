Der österreichische Bundeskanzler, mit dem sich Tihanovskaya getroffen hat, sprach mit Putin über Weißrussland

Svyatlana Tsikhanouskaya und Sebastian Kurz. Foto: Telegramm / Tsikhanouskaya

Der österreichische Regierungschef, mit dem Svyatlana Tsikhanouskaya am 28. April sprach, rief kürzlich Putin an und diskutierte unter anderem mit ihm die Situation in Belarus.

Nach Angaben des Kremls diskutierten die Parteien die Situation um die Ukraine und Alexei Navalny, ein mögliches Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden.

“Bei der Untersuchung der Situation um Weißrussland betonte die russische Seite die inakzeptable Natur externer Eingriffe in die inneren Angelegenheiten dieses Landes”, sagte der Kreml in einer Erklärung.

Die österreichische Seite hat noch keine Einzelheiten zum Gespräch bekannt gegeben.

Tsikhanouskayas Besuch in Italien geht weiter.

Währenddessen besucht Svyatlana Tsikhanouskaya, die Sebastian Kurz am 28. April getroffen hat, europäische Länder. Nach Österreich machte sie einen Arbeitsbesuch in Italien. Dort traf sie den italienischen Außenminister Luigi Di Maio, seinen Stellvertreter Benedetto Della Vedova, Arbeitsminister Andrea Orlando, traf sich mit den Führern der Hauptgruppen des italienischen Parlaments und sprach während einer Anhörung des Ausschusses für Außenbeziehungen des Italieners Parlament über Belarus.

Sie diskutierten, wie Italien den Weißrussen helfen könnte. Tsikhanouskaya forderte Italien auf, bei seinen Maßnahmen zur Unterstützung der Sanktionen gegen das Lukaschenka-Regime auf EU-Ebene entschlossener vorzugehen – ein neues Paket wird im Mai erörtert. Sie diskutierten auch das Thema der Verhandlungen, um Weißrussland aus der Krise herauszuholen, und die Rolle Italiens in dieser Hinsicht – auf der OSZE-Konferenz, Runden Tischen unter Beteiligung von Experten aus EU-Ländern usw.

Tsikhanouskaya sprach auch auf einer Konferenz im Institut für Internationale Beziehungen über Weißrussland, an der 55 Experten und Spezialisten für internationale Beziehungen teilnahmen. Während der Konferenz diskutierten sie Verhandlungsformate, Möglichkeiten, Druck auf das Regime auszuüben und die Zivilgesellschaft zu unterstützen, die Wirksamkeit von Sanktionen und was Italien sonst noch tun könnte, um ihnen zu helfen. Weißrussen.

Später traf der belarussische Führer den italienischen Minister für europäische Angelegenheiten, Enzo Ameldona, zusammen. Sie diskutierten gemeinsame Aktionen innerhalb der Europäischen Union und internationaler Organisationen. Sie trafen sich auch mit Botschaftern und Diplomaten aus Neuseeland, Mexiko, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Litauen und Polen.

Am Morgen des 30. April führte Aljaksandr Lukaschenka ein Telefongespräch mit dem Präsidenten von Kasachstan, Kassym-Zhamart Tokayev.

