Der Österreicher Schwab lässt bei British Masters US-PGA-Schmerzen hinter sich

Matthias Schwab gab beim British Masters mit einer Sechs unter Par 66 in der ersten Runde am Mittwoch im Belfry den Ton an.

Der Österreicher, der überraschenderweise einen Feldplatz für die US PGA Championship der nächsten Woche, den zweiten Major des Jahres, abgelehnt hatte, schoss sieben Birdies und nur ein Bogey.

Der Schotte Calum Hill lag auf dem zweiten Platz nur einen Schlag zurück.

Aber sein Landsmann Robert McIntyre, der als Nummer 45 der Welt der beste Spieler des Feldes ist, erzielte nach einer 71 fünf Kopfschüsse.

Der Deutsche Martin Kaymer, zweifacher Hauptsieger, lag nach 74 Minuten weiter zurück.

McIntyre und Kaymer werden jedoch beide zur PGA-Meisterschaft auf die Insel Kiawah reisen, aber eine Besonderheit des Qualifikationssystems bedeutet, dass Schwab kurz davor steht, etwas zu verpassen.

Die 100 besten Spieler der Welt werden zum Turnier eingeladen, und weitere werden hinzugefügt, wenn sie das Feld ausfüllen müssen.

Zwölf Spieler außerhalb der Top 100 erhielten am 9. Mai Einladungen, darunter 10 zwischen 101 und 122.

Aber Schwab, die Nummer 113 der Welt, hat den Punkt verfehlt.

“Ich habe keine Ahnung, wo ich auf der alternativen Liste stehe. Sie kommunizieren wirklich nichts”, sagte Schwab gegenüber der britischen Press Association.

“Aber ich hätte in den letzten Wochen besser spielen sollen, und das hätte das Problem gelöst. Wenn ich am Freitag oder Samstag zurückkomme, würde ich gerne darin spielen, aber ich würde nicht als Ersatz reisen.”

“Ich konzentriere mich auf die European Tour und es gibt keine Garantie, auch wenn Sie spielen, dass sie Ranglistenpunkte einbringt.”

jdg / nr