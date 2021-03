Der Österreicher Kurz verteidigt die Kritik an der Verteilung von Impfstoffen in der EU

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz verteidigte seine Kritik an der Verbreitung des Coronavirus-Impfstoffs in der Europäischen Union

BERLIN – Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat seine Kritik an der Verbreitung des Coronavirus-Impfstoffs in der Europäischen Union verteidigt, obwohl er Schwierigkeiten hatte zu sagen, ob die Bewertung dazu führen würde, dass sein Land mehr Dosen erhält.

Kurz erklärte auf einem EU-Gipfel am Donnerstag, dass einige Länder mehr als ihren gerechten Anteil an Impfstoffen erhalten, und forderte einen Korrekturmechanismus. Kurz, der am Freitag auf seine Äußerungen gedrängt wurde, sagte, dass jeder “eine Verhandlung mit einer maximalen Position aufgenommen habe”.

Er sagte, eine geplante Lieferung von 10 Millionen Dosen des Pfizer / BioNTech-Impfstoffs an die EU würde die Verteilung “ausgleichen”. Kurz konnte nicht sagen, wie viele Dosen Österreich Würde erhalten.

“Ich denke, was wichtig ist, ist, dass es am Ende des Tages eine faire Lösung gibt”, sagte er Reportern in Wien.

Die EU stellt ihren 27 Mitgliedsländern anteilig oder bevölkerungsbezogen Impfstoffdosen zur Verfügung, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie eine Änderung dieses Systems in Betracht zieht.

Nicht alle Länder, einschließlich Österreichkaufte alles Impfungen die ihnen jedoch zur Verfügung gestellt wurden, unterstrich eine Situation, die Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstagabend nach dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs unterstrichen hatte.

„Das anteilige ist der grundlegende Mechanismus, auf den wir uns geeinigt haben. Es ist kein neuer Mechanismus, es ist ein alter Mechanismus “, sagte sie. “Es stellt sich heraus, dass nicht jeder die anteiligen verwendet hat.”

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat am Freitag ein Video getwittert, in dem sie sagte, die EU sei weiterhin auf dem richtigen Weg, um unser Ziel zu erreichen. Wir wollen, dass in diesem Sommer 70% der erwachsenen Bevölkerung der Europäischen Union geimpft werden.