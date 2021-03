Der Kritiker von Putin Navalny beschuldigt das Gefängnis, ihm die medizinische Behandlung verweigert zu haben

Anwälte des russischen Oppositionsführers Alexey Navalny sagen, sie seien besorgt um seine Gesundheit und beschuldigte die Behörden, ihm absichtlich die medizinische Behandlung verweigert zu haben, was ihm starke Schmerzen verursachte.

Nawalny, bekannt als der heftigste Kritiker von Präsident Wladimir Putin, kam Anfang dieses Monats in einer Strafkolonie etwa 60 Meilen östlich von Moskau an, wo er zum Dienst geschickt wurde zweieinhalb Jahre im Gefängnis er erhielt in einem Prozess vielfach kritisiert wie Politiker.

Die Anwälte von Navalny versuchen seit fast zwei Tagen, im Gefängnis Nr. 2 der Justizvollzugskolonie Zugang zu ihm zu erhalten.

Die Anwälte Vadim Kobzev und Olga Mikhailova sagten am Donnerstag, dass sie es endlich geschafft hätten, sich mit Navalny zu treffen.

Kobzev sagte, Navalny habe unter starken Rückenschmerzen gelitten, die ihm nun das Gehen unmöglich machten, und es sei erheblich schlimmer geworden, weil die Behörden ihn daran gehindert hätten, eine Behandlung zu suchen.

Anwälte haben zwei freigelassen formelle Beschwerden dass Navalny beim Bundesgefängnisdienst Russlands eingereicht hat, in dem er die Gefängnisbehörden beschuldigt, ihm absichtlich die medizinische Behandlung verweigert und ihn einem Schlafentzug ausgesetzt zu haben.

Nawalny schrieb, dass er seit Ende Februar in einem Internierungslager in Moskau an “akuten Rückenschmerzen” leide, seine Anträge auf Untersuchung durch seinen eigenen qualifizierten Arzt jedoch abgelehnt wurden. Der Schmerz habe sich jetzt ausgebreitet und Taubheitsgefühl in seinem rechten Bein verursacht, sagte er.

Nawalny sagte, er sei letzten Freitag von einem Arzt untersucht worden, habe aber nie von seiner Diagnose erfahren. Die einzige Behandlung, die er bisher erhalten hatte, waren zwei Ibuprofentabletten.

“Wir sehen ein klassisches Bild der Entwicklung einer Krankheit im Zusammenhang mit einem eingeklemmten Nerv ohne angemessene Behandlung”, schrieb Navalny.

Nawalny sagte auch, er sei nachts stündlich von Wachen geweckt worden, die ihm eine Fackel anzündeten, um aufzuzeichnen, dass er noch im Bett war. Er sagte, die Praxis sei “Schlaflosigkeitsfolter”.

Nawalny und seine Anwälte fordern, dass er sofort Zugang zu seinem Arzt hat und dass der Schlafentzug endet.

“Ich bitte die Verwaltung der Justizvollzugskolonie Nr. 2 nicht, mir einen Kuchen zu backen”, schrieb Navalny. “Ich fordere, mein Recht auf medizinische Versorgung voll zu verwirklichen.”

Die russischen Behörden haben bisher bestritten, dass Nawalny weitere medizinische Hilfe benötigt. Der russische Bundesgefängnisdienst gab am Donnerstag bekannt, dass er eine medizinische Untersuchung von Navalny im Gefängnis durchgeführt habe und dass sein Gesundheitszustand “als stabil und zufriedenstellend” angesehen werde.

Nawalny entschied sich, nach Russland zurückzukehren, nachdem er kaum überlebt hatte Vergiftung mit Nervenagenten im letzten Sommer und ihre Familie schlug vor, dass ihre Gesundheit immer noch leiden könnte.

Anwälte von Navalny und seiner Frau Yulia Navalny sagten, Navalny habe ihnen bisher verboten, öffentlich über sein Rückenproblem zu sprechen, ohne sich beschweren zu wollen.

„Jeder, der Alexey kennt, weiß, dass er sich bis zum Ende nicht beschweren wird. Er wird es ertragen, wird versuchen, für sich selbst zu sorgen und Witze zu machen “, sagt Yulia Navalny geschrieben auf Instagram.

Aber sie sagte, sie fordere jetzt, dass ihr Mann von Ärzten behandelt wird, denen er vertraut. Putin selbst sollte Navalny befreien, sagte sie.

“Ich fordere die sofortige Freilassung meines Mannes Alexey Navalny, den er illegal im Gefängnis eingesperrt hat. Ich habe ihn eingesperrt, weil er Angst vor politischer Konkurrenz hat”, schrieb sie.

Das Gefängnis, in dem Navalny in der Region Wladimirskaja festgehalten wird, ist unter russischen Gefangenen für seine Härte und die häufige Sperrung des Zugangs zu Anwälten und Angehörigen von Inhaftierten bekannt. Insassen verbringen einen großen Teil des Tages auf ihren Füßen und haben praktisch keine Freizeit. ehemalige Insassen erzählten ABC News und andere Medien.

Laut Menschenrechtsbeobachtern ist es auch in russischen Gefängnissen üblich, Häftlingen eine angemessene medizinische Versorgung zu verweigern. Gefangene können gehen Wochen, um ärztliche Untersuchungen anzufordern, bevor Sie einen Arzt aufsuchen.

Nawalny erholte sich monatelang in Deutschland von seiner Vergiftung, die ihn ins Koma fallen ließ. Der 41-jährige Navalny musste während der Physiotherapie neu lernen, wie man sich bewegt, aber er schien sich gut zu erholen. Seine Ärzte sagten jedoch, dass der Nervenagent Novichok anhaltende Nervenschäden und andere Gesundheitsprobleme hinterlassen kann.

Das Navalny-Team kündigte kürzlich Pläne für einen neuen Straßenprotest im Frühjahr an. Zehntausende Menschen nahmen an den Protesten teil Ende Januar nach der Verhaftung von Navalny nach seiner Rückkehr nach Moskau in ganz Russland. Aber nach zwei Wochen intensiven Vorgehens, bei dem Tausende von Häftlingen inhaftiert waren, brachen die Organisatoren von Navalny alle neuen Straßenproteste ab und sagten, die Bewegung müsse ihre Stärke behalten und es sei unverantwortlich, fortzufahren, wenn klar sei, dass kurzfristige Proteste das nicht erzwingen würden Kreml. Navalny zu befreien.

Das Team sagte, dass sie einen anderen Ansatz verfolgen und keinen Termin für den neuen Protest nennen werden, bis 500.000 Menschen sagen, dass sie teilnehmen werden, indem sie sich auf einer von der Navalny-Gruppe erstellten Website registrieren. Nach mehr als zwei Tagen ist die Die Website zeigt, dass sich fast 247.000 Menschen angemeldet haben nimm an der Demonstration teil.