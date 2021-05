Der größte Eisberg der Welt bricht aus der Antarktis aus

Ein riesiger Eisfleck scherte vom gefrorenen Rand der Antarktis ins Weddellmeer und wurde zum größten schwimmenden Eisberg der Welt, teilte die Europäische Weltraumorganisation am Mittwoch mit.

Der neu kalbte Berg, der von Wissenschaftlern als A-76 bezeichnet wurde, wurde kürzlich in Satellitenbildern entdeckt, die von der Mission Copernicus Sentinel-1 aufgenommen wurden, teilte die Weltraumbehörde in einer Erklärung auf ihrer Website mit einem Foto der riesigen länglichen Eiskappe mit.

Seine Landfläche umfasst 4.320 Quadratkilometer und ist 175 Kilometer lang und 25 Kilometer breit. Dies ist drei Viertel der Größe von Prince Edward Island mit einer Fläche von 5.660 Quadratkilometern und größer als die spanische Touristeninsel Mallorca im Mittelmeer, die 3.640 Quadratkilometer einnimmt. Der US-Bundesstaat Rhode Island ist mit einer Landmasse von nur 2.678 Quadratkilometern noch kleiner.

Die Ungeheuerlichkeit der A-76, die das Ronne-Schelfeis in der Antarktis abgebrochen hat, gilt als der größte noch vorhandene Eisberg der Welt und überholt die jetzt zweite A-23A mit einer Größe von etwa 3380 Quadratkilometern auch schwimmend. im Weddellmeer.

Ein weiterer massiver Eisberg in der Antarktis, der eine von Pinguinen besiedelte Insel vor der Südspitze Südamerikas bedrohte, hat seitdem einen großen Teil seiner Masse verloren und ist in Stücke zerbrochen, sagten Wissenschaftler Anfang dieses Jahres.

Die A-76 wurde zuerst von der British Antarctic Survey entdeckt und vom US National Ice Center in Maryland anhand von Bildern von Copernicus Sentinel-1 bestätigt, die aus zwei polaren umlaufenden Satelliten bestehen.

Das Ronne-Schelfeis nahe der Basis der Antarktischen Halbinsel ist eines der größten von mehreren riesigen schwimmenden Eisplatten, die mit der Landmasse des Festlandes verbunden sind und sich in die umliegenden Meere erstrecken.

Nicht mit dem Klimawandel verbunden

Das periodische Abkalben großer Teile dieser Hochebenen ist Teil eines natürlichen Zyklus, und das Brechen der A-76, die sich voraussichtlich bald in zwei oder drei Teile aufteilen wird, ist nicht mit dem Klimawandel verbunden, sagte Ted. Scambos, ein Forschungsglaziologe . an der Universität von Colorado in Boulder.

Scambos sagte, die Ronne und ein weiteres großes Schelfeis, die Ross, hätten im letzten Jahrhundert oder länger “stabile und fast periodische Leistungen erbracht”. Da Eis bereits im Meer schwamm, bevor es sich von der Küste löste, erhöht seine Flucht den Meeresspiegel nicht, sagte er Reuters per E-Mail.

Einige Eisschelfs entlang der Antarktischen Halbinsel, weiter vom Südpol entfernt, haben sich in den letzten Jahren rasch aufgelöst, ein Phänomen, von dem Wissenschaftler glauben, dass es mit der globalen Erwärmung zusammenhängt, so das US National Snow & Ice Data Center.