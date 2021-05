Der Georgia Park mit seiner riesigen Skulptur der Konföderierten genehmigt Änderungen

Dieser Artikel wird hier mit Genehmigung von erneut veröffentlicht Die Associated Press . Dieser Inhalt wird hier geteilt, da das Thema für Snopes-Leser von Interesse sein kann. Es stellt jedoch nicht die Arbeit von Faktenprüfern oder Snopes-Redakteuren dar.

STONE MOUNTAIN, Ga. (AP) – Der Vorstand, der einen Bergpark in der Nähe von Atlanta mit einer riesigen Skulptur von Führern der Konföderierten überwacht, stimmte am Montag dafür, die Flaggen der Konföderierten von einem belebten Wanderweg zu entfernen und eine Ausstellung des Museums zu erstellen, die die Verbindung des Ortes mit dem erkennt Ku Klux Klan.

Diese Maßnahmen waren Teil der Bemühungen der Stone Mountain Memorial Association, auf Kritik am konföderierten Erbe des Parks zu reagieren und seine Finanzen zu konsolidieren. Der Vorstandsvorsitzende des Vereins hat weitere Änderungen versprochen.

“Wir haben heute gerade unseren ersten Schritt in Richtung unseres Ziels getan”, sagte Reverend Abraham Mosley auf einer Pressekonferenz nach der Abstimmung. Mosley, der letzten Monat von Gouverneur Brian Kemp ernannt wurde, ist der erste afroamerikanische Vorsitzende des Rates.

Der Rat sprach die Skulptur auf der Sitzung am Montag nicht an, aber Mosley schloss nicht aus, dass in Zukunft Änderungen daran vorgenommen werden. Kritiker haben den Rat gebeten, die kolossale Skulptur von General Robert E. Lee, dem konföderierten Präsidenten Jefferson Davis und General Thomas J. “Stonewall” Jackson von der Nordwand des Berges zu entfernen. Es wurde 1972 fertiggestellt und hat einen Durchmesser von 58 Metern und eine Höhe von 27 Metern. Es ist das größte jemals erbaute Denkmal der Konföderierten und genießt besonderen Schutz, der im georgischen Recht verankert ist.

Die am Montag genehmigten Änderungen finden im Rahmen einer nationalen Rassenberechnung statt, bei der im vergangenen Jahr Dutzende Denkmäler der Konföderierten zerstört wurden. Viele der heute umstrittenen Denkmäler der Konföderierten wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von Gruppen aus Frauen und Veteranen errichtet. Einige Ehrengeneräle oder Soldaten; andere tragen Inschriften, die Kritiker fälschlicherweise über Sklaverei als Grund für den Bürgerkrieg sagen oder die Sache der Konföderierten als edel darstellen.

Die Arbeiten an der Steinbergskulptur ließen nach, bis der Staat 1958 den Berg und das umliegende Land für einen öffentlichen Park kaufte. Die Fertigstellung des Denkmals gewann erneut an Dringlichkeit, da Georgien und andere südliche Staaten Widerstand gegen die Bürgerrechtsbewegung leisteten und sich bemühten, die Segregation zu beenden.

Heute ist der Park 25 Kilometer nordöstlich der Innenstadt von Atlanta eher ein Familien-Themenpark als ein Denkmal der Konföderation. Es zieht eine große Anzahl von Touristen und anderen Besuchern an, die daran interessiert sind, auf den Gipfel des Berges zu wandern oder auf dem Feld zu wandern. Dennoch ist es voller Bilder der Konföderierten.

Der frühere NAACP-Vorsitzende von DeKalb County, John Evans, sagte dem Stone Mountain Board vor der Abstimmung, dass sie mehr tun müssten.

„Wir müssen die Flaggen zurückziehen. Wir müssen alle Straßennamen ändern und das tun, was wir angekündigt haben: die Konföderation aus dem Stone Mountain Park entfernen “, sagte er.

Ein Mitglied der Sons of Confederate Veterans, das am Montag sprach, sagte, die Skulptur in Stone Mountain zu behalten sei nicht rassistisch, sondern eine Art, die Soldaten zu ehren, die für die Konföderation kämpften. Eric Cleveland sagte, er habe kein großes Problem mit den vom Vorstand genehmigten Änderungen und nannte sie einen “Kompromiss”, sagte aber, sie würden Kritiker ermutigen.

“Diese Menschen werden nicht aufhören, bis unsere Geschichte vollständig gelöscht ist”, sagte er.

Die vom Vorstand genehmigte Ausstellung des Museums wird die Geschichte der Skulptur erzählen, einschließlich ihrer Wurzeln in den Bemühungen um die Aufrechterhaltung der Segregation, sagte Bill Stephens, CEO der Stone Mountain Memorial Association. Es wird auch die Rolle des Ortes bei der Wiedergeburt des Ku Klux Klan widerspiegeln. Die Gruppe markierte ihre Rückkehr mit einem brennenden Kreuz auf dem Berg in der Erntedanknacht 1915.

Der Rat stimmte auch dafür, das Logo des Parks zu ändern, auf dem derzeit die Skulptur der Konföderierten abgebildet ist, und die Anerkennung einer von einem prominenten Afroamerikaner gebauten Brücke durch den Bund zu beantragen.