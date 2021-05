Der EV-Ladegerätehersteller Tritium wird im Rahmen der SPAC-Fusion an die Börse gehen

Tritium, Hersteller von Schnellladegeräten für Elektrofahrzeuge, hat sich darauf geeinigt, durch Fusion mit einem Blankoscheck-Unternehmen an die Börse zu gehen Decarbonization Plus Acquisition Corp. II, nach Personen, die mit dem Thema vertraut sind.

Der Deal mit der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) bewertet Tritium mit 1,2 Milliarden US-Dollar, sagten die Leute und baten darum, nicht identifiziert zu werden, weil die Informationen privat waren. Die Transaktion wird voraussichtlich einen Erlös von rund 400 Millionen US-Dollar generieren.

Im Gegensatz zu den meisten PSPC-Fusionen beinhaltete die Kombination von Tritium mit Decarbonization Plus II nicht die Aufhebung einer Privatplatzierung.

Vertreter von Tritium und Decarbonization Plus II lehnten eine Stellungnahme ab.

Tritium mit Sitz in Brisbane, Australien, produziert Ladesoftware und Ausrüstung – einschließlich Elektropumpen von der Größe großer Kühlschränke – in Einkaufszentren für Autobahnraststätten in fast 40 Ländern eingesetzt und die von bereitgestellten Netze versorgt Volkswagen AG und Ford Motor Co. Die schnellsten Einheiten des Unternehmens können nach Angaben des Unternehmens mit einer 10-minütigen Aufladung eine Reichweite von 217 Meilen erreichen.

Das 2001 von Mitgliedern eines Solarauto-Rennteams gegründete Unternehmen hat die ehemalige Geschäftsführerin von Boeing Co., Jane Hunter, 2020 zum General Manager befördert und ist über Australien hinaus gewachsen, um Konstruktions- und Fertigungsstätten in Kalifornien und Europa hinzuzufügen. Tritium Anzeige Im vergangenen Monat wurde es vom US-Militär ausgewählt, um seine Bemühungen zur Umstellung seiner Fahrzeuge – einschließlich Kampffahrzeuge – auf elektrischen Strom zu unterstützen.

Lesen Sie mehr: Die schnellsten Ladegeräte für Elektroautos, die darauf warten, die Batterien wieder aufzuladen

Das Hinzufügen einer Ladeinfrastruktur für Elektroautos wird als entscheidend für die Autohersteller angesehen, um den Umsatz zu steigern, und als entscheidend für Regierungen, die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auslaufen lassen möchten, um zur Erreichung der Klimaziele beizutragen. Präsident Joe Biden hat Pläne signalisiert, Milliarden von Dollar für Steuergutschriften und Ladestationen auszugeben, um den Übergang von benzinbetriebenen Autos zu unterstützen.

Konkurrenzlieferant ABB Ltd. sagte letzten Monat, dass er Pläne das Geschäft mit dem Laden von Elektrofahrzeugen in eine separate Rechtsstruktur aufzuteilen und das Gerät auf eine mögliche Registrierung vorzubereiten.

SPAC Decarbonization Plus wird von einer Tochtergesellschaft von unterstützt Riverstone Holdings LLC. Bei einem Börsengang im Februar sammelte er 402,5 Millionen US-Dollar, einschließlich sogenannter Greenshoe-Aktien.

– Mit Hilfe von David Stringer

