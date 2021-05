Der erste Trailer von Snake Eyes zeigt Henry Golding in Aktion

GI Joe Die Fans hatten heute Abend ein Vergnügen, als Paramount Pictures das erste veröffentlichte Schlangenaugen Trailer bei den MTV Movie & TV Awards. Filmstars Henry vergoldet ((Verrückte reiche Asiaten) in der Hauptrolle und er ist im gesamten Trailer als Ninja-Attentäter zu sehen.

VERBINDUNG: Snake Eyes Fotos: Erster Blick auf Henry Golding, Samara Weaving und mehr

Die Veröffentlichung vom 23. Juli enthält auch Andrew Koji (Krieger) als Sturmschatten, Iko Uwais (Der Überfall, Stuber) als harter Meister, Samara Weaving (Bereit ist oder nicht) wie Scarlett, Úrsula Corberó (Geldraub) als Baronin, Haruka Abe als Akiko, Takehiro Hira als Kenta und Steven Allerick (Das Ausmaß) als Vater von Snake Eyes. Der Film wird dann 45 Tage später auf Paramount + ausgestrahlt.

Entdecken Sie die Anfänge Schlangenaugen Trailer unten:

Zusätzlich zum neuen Trailer wurde ein Video veröffentlicht, das fünf Dinge zeigt, die Sie über den Charakter nicht wissen. Es zeigt Aufnahmen hinter den Kulissen.

ich glaube du weißt #Schlangenaugen? Denk nochmal. 🐍 Schauen Sie sich 5 Dinge an, die Sie (wahrscheinlich) nicht über den kommenden Film wussten, und sehen Sie Snake Eyes erst am 23. Juli in den Kinos! pic.twitter.com/jVHWOpV92L – Schlangenaugen (@SnakeEyesMovie) 17. Mai 2021

VERBINDUNG: Henry Golding enthüllt Samurai-Einflüsse für Schlangenaugen

Schlangenaugen ist das Ninja-Kommando, das für seine tödlichen Fähigkeiten mit einem Schwert und Grabenmessern bekannt ist. Er ist aber auch ein hochqualifizierter Kampfkünstler, der ohne Waffen genauso gefährlich sein kann. Snake-Eyes lebte in Einsamkeit in den High Sierras, als er für GI Joe rekrutiert wurde. Ihr richtiger Name und ihre Geschichte waren lange Zeit Quellen des Rätsels. Nach einer Hubschrauberexplosion ist er tief vernarbt und stumm. Um sein Gesicht zu verbergen, trägt er normalerweise eine schwarze Kapuze und einen passenden Body.

Snake Eyes: Ursprünge von GI Joe Regie führt Robert Schwentke (RIPD) aus einem Drehbuch von Evan Spiliotopoulous (Glänzend 2, Der Jäger: Winterkrieg) mit Jeff Waxman, Erik Howsam, David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger als ausführenden Produzenten. Lorenzo di Bonaventura und Brian Goldner sind ebenfalls Produzenten des Films.