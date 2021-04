Der erste Flug des Ingenuity-Hubschraubers zum Mars verzögerte sich

Der Hubschrauber gab am Freitagabend Daten an Missionsteams auf der Erde zurück und veranlasste die NASA, den ersten Flug zu verschieben. Das Team berichtet, dass der Hubschrauber sicher und gesund bleibt und alle seine Daten teilt.

Ingenuity hat am Freitag einen Hochgeschwindigkeitstest seiner Rotoren durchgeführt. Während dieses Tests wurde die Befehlssequenz aufgrund eines abgelaufenen Watchdog-Timers vorzeitig beendet.

Diese vorzeitige Beendigung des Tests trat auf, als der Hubschrauber versuchte, den Flugcomputer vom Vorflugmodus in den Flugmodus umzuschalten.

Der Timer überwacht die Befehlssequenz. Wenn Probleme auftreten, benachrichtigt er das System und gewährleistet die Sicherheit des Hubschraubers, indem er anhält, bis das Problem behoben werden kann.

In diesem Fall hat der Timer laut Agentur genau das getan, was er tun sollte.

Währenddessen untersucht das Hubschrauberteam auf der Erde die Daten, um das Problem zu ermitteln, das den Test gestoppt hat. Nach dieser Überprüfung werden die Hochgeschwindigkeitstests der Hubschrauberrotoren verschoben.

Wenn Ingenuity zum ersten Mal zum Mars fliegen kann, fliegt der 4-Pfund-Hubschrauber insgesamt etwa 40 Sekunden lang. Der Hubschrauber dreht seine zwei 4-Fuß-Blätter, erhebt sich 3 Meter in die Luft, schwebt, macht eine Kurve, macht ein Foto und kehrt zum Mars zurück.

Wenn dieser erste Flug erfolgreich ist, könnte Ingenuity diesen Monat noch bis zu vier Mal fliegen.

Der kleine Hubschrauber hat bereits mehrere Schritte ausgeführt, wie z. B. das Wackeln seiner Klingen und überlebe frostige Nächte auf dem Mars.

Jetzt muss er autonom durch die dünne Marsatmosphäre fliegen, ohne die Hilfe seiner Teams auf der Erde. Funksignale benötigen 15 Minuten und 27 Sekunden, um die derzeitige Lücke zwischen Erde und Mars zu überqueren, die sich über 278,4 Millionen Kilometer erstreckt.

Der Perseverance-Rover, der dem Hubschrauber und seinem Erdmissionsteam hilft, miteinander zu kommunizieren, erhält Fluganweisungen vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien. Der Rover sendet diese Pläne dann an den Hubschrauber. Die Ausdauer wird an einem Aussichtspunkt geparkt, der 65 Meter vom Hubschrauber entfernt ist, damit der Flug sicher beobachtet und Bilder und Videos aufgenommen werden können.