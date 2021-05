Der deutsche Pavillon auf der Dubai Expo arbeitet mit einem Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen, dem ser vorgeworfen wird

Der deutsche Pavillon, der eine der Hauptattraktionen der Veranstaltung sein wird, zeigt deutsche Innovationen und Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit.

Koelnmesse, das Unternehmen, das den deutschen Pavillon betreibt, hat mit der Transguard Group der Vereinigten Arabischen Emirate eine Rahmenvereinbarung über die Bereitstellung von Sicherheits-, Reinigungs- und Wäscheservices während der Dubai Expo unterzeichnet.

In einer Pressemitteilung zitierte das in London ansässige Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) mehrere Berichte, in denen der Missbrauch durch Transguard gegen Wanderarbeitnehmer behauptet wurde.

Die Gruppe behauptet, dass Koelnmesse vor der Unterzeichnung eines Vertrags mit Transguard keine zufriedenstellenden Beweise dafür vorgelegt habe, dass eine wirksame Sorgfaltspflicht für Menschenrechte durchgeführt wurde.

Das BHRRC sagte, das Unternehmen der VAE habe die Pässe und Löhne von Wanderarbeitnehmern zurückgehalten, die unter dem Mindestlohn gezahlt wurden, erzwungene Vertragsänderungen auferlegt, Abfindungen abgezogen und Kündigungen ohne Vorankündigung ausgestellt.

Während der Coronavirus-Pandemie wurden Berichten zufolge auch unzureichende persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Tests für Arbeitnehmer angeboten.

“Es ist besorgniserregend, dass ein deutsches Unternehmen im Ausland, während sich das deutsche Parlament auf die Verabschiedung eines Gesetzes zur Sorgfaltspflicht für Menschenrechte in seinem Land vorbereitet, sich weigert, die Maßnahmen zu definieren, die es ergriffen hat, um den Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmern zu gewährleisten”, sagte er Isobel Archer vom Golfprogramm. Manager bei BHRRC.

„Koelnmesse hat sich entschieden, ein Unternehmen mit einer fragwürdigen Menschenrechtsbilanz einzustellen, dessen Mitarbeiter wiederholt Menschenrechts-NGOs, Aktivisten und Medien über ihre entsetzliche Behandlung informiert haben. Alle Unternehmen sind dafür verantwortlich, bei Abschluss von Verträgen mit Geschäftspartnern oder Dienstleistern eine gründliche und aussagekräftige Due Diligence für Menschenrechte durchzuführen, und sollten bereit sein, Schutzmaßnahmen zur Minderung von Missbrauch offenzulegen. “”

Das BHRRC veröffentlichte a Bericht im Oktober 2019 unter Hervorhebung der Risiken für Wanderarbeitnehmer in den VAE.

Das Treffen forderte Kunden wie die Dubai Expo und den Deutschen Pavillon auf, Aufträge an Unternehmen zu vergeben, die sich eindeutig für Arbeitsrechte einsetzen, und an Unternehmen, die einen starken Schutz für Arbeitnehmer und Migranten einführen und durchsetzen, auch gegen viele der von Transguard-Arbeitern gemeldeten Probleme .

Es wird erwartet, dass rund 190 Länder an der Expo 2020 Dubai teilnehmen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Oktober 2021 stattfinden wird.

Zu verfolgen uns auf Facebook, Twitter und Instagram in Verbindung bleiben