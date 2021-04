Der Deutsche Marquez of the Rockies strebt im Frühlingstraining eine verbesserte Fastpitch-Kontrolle an – The Denver Post

Der Rockies-Pitcher German Marquez begann mit dem Frühlingstraining, um sein Fastpitch-Kommando wiederzuerlangen und seine immensen Talente zu ergänzen.

Nennen wir es ein Work in Progress.

Marquez erlaubte bei seinem vierten Ausstellungsstart am Montag drei Läufe in fünf Innings beim 5: 4-Sieg der Rockies gegen Texas in Salt River Fields. Marquez schied aus seinem ersten Homerun des Frühlings aus – im vierten gegen Infielder Nick Solak – und zwei RBI-Doppel.

Marquez sagte Reportern, dass “alles an Ort und Stelle ist”, während er seinen Ansatz weiter verfeinert.

“Ich versuche, diesen Punkt in meiner Lieferung zu finden”, sagte Marquez. “Ich glaube ich komme näher.”

Bud Black, Manager der Rockies, hat keinen Starter für den Eröffnungstag benannt. Alle Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass Marquez zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung gewann. Er ging letztes Jahr mit 3,75 ERA 4-6.

Black erklärte, was in seine Entscheidung einfließen würde, indem er einen Starter für den Eröffnungstag nannte.

“Was Sie in der Vergangenheit getan haben, Ihr Platz im Team, Ihre Erfahrung und Ihre Fähigkeit, den Eröffnungstag mit Zuversicht zu bewältigen”, sagte Black. „Es ist eine Feder in der Kappe, am Eröffnungstag als Starter bezeichnet zu werden. Ich denke, mit Deutsch und einigen unserer Jungs haben sie genug getan, um dieses Nicken zu rechtfertigen. … Es geht ein bisschen darum, wer du bist und welchen Platz du im Spiel hast. “

Der 26-jährige Marquez wird voraussichtlich eine weitere Show machen, bevor die Rockies nach Coors Field zurückkehren.

“Wenn er auf dem Hügel ist, trägt er sich selbst, als hätte er seine besten Angebote”, sagte Infielder Ryan McMahon. „Das schätzen ich und alle seine Teamkollegen an ihm. Er ist eine Bulldogge und geht dort hin, um an Wettkämpfen teilzunehmen.

Marquez hat das Potenzial, einer der am meisten gefürchteten Pitcher der National League zu werden. Aber eine großartige Sache muss verbessert werden.

“Seine Herausforderung besteht darin, die Kontrolle und das Kommando über seinen Fastball zu perfektionieren”, sagte Black. „Ich denke, hier liegt der Schwerpunkt auf Deutsch… und auf der zunehmenden Verwendung des Cursors, um einige Linkshänder zu kompensieren.

Minderjährigen zugewiesen. Am Montag kündigten die Rockies mehrere Dienstplanänderungen an.

Das Team entschied sich bei Triple-A Albuquerque für den Linkshänder Phillip Diehl und den Rechtshänder Antonio Santos. Colorado ordnete außerdem vier nicht registrierte Gäste seinem Minor-League-Camp zu. LHP Brian Gonzalez, DE Jameson Hannah, Linkshänder Ryan Rolison und Rechtshänder Chad Smith.