Der deutsche Containerhersteller kauft Industrieland in Kenosha für 4,5 Millionen US-Dollar

Schutz Container Systems Inc., ein deutscher Hersteller von Schiffscontainern, kaufte laut staatlichen Aufzeichnungen 24,6 Morgen Industrieland in Kenosha für 4,51 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen kaufte Land in der 7517 60th St., Südwesten …

Web-Enthusiast. Fällt viel runter. Ergebener Fan der Popkultur. Schöpfer. Begeisterter Musikliebhaber. Unruhestifter.