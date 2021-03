Der Curiosity Rover der NASA macht ein malerisches Selfie auf dem Mars am Mont Mercou

NASA / JPL-Caltech / MSSS



Die NASA ist kürzlich gelandet Ausdauer Rover Könnte sein stehlen die Schlagzeilen im Zusammenhang mit Mars Heutzutage, aber der langjährige Curiosity Rover ist hier, um uns an all die gute Arbeit zu erinnern, die er auf dem Roten Planeten leistet. Dienstag, Die NASA hat ein neues Curiosity Selfie geliefert Es ist eine für die Ewigkeit.

Einige Rover-Selfies haben sich auf die Maschine selbst konzentriert, aber diese soll die Marslandschaft feiern, insbesondere einen malerischen Felsvorsprung mit dem Spitznamen “Mont Mercou” nach einem Berg in Frankreich.

Die Felsformation ist 6 Meter hoch und fällt ins Auge. Wenn Sie genau links vom Rover schauen, sehen Sie auch ein empfindliches Loch, das die 30. Bohrprobe von Curiosity auf dem Mars darstellt.

Der Rover befindet sich in einer Übergangszone zwischen dem “Toneinheit, “eine Region mit einer faszinierenden Geschichte des Wassers, und die”sulfathaltige Einheit“Ein Ort, an dem Forscher erwarten, Sulfate wie Gips und Bittersalz zu finden, die sich beim Verdampfen von Wasser bilden können.

“Wissenschaftler haben lange gedacht, dass dieser Übergang offenbaren könnte, was mit dem Mars passiert ist, als er zum Wüstenplaneten wurde, den wir heute sehen.” Die NASA sagte in einer Erklärung am Dienstag.

Das Selfie auf dieser schönen Seite besteht aus 60 Bildern, die am 26. März von einer Kamera am Arm des Rovers aufgenommen wurden, kombiniert mit 11 anderen Bildern, die Anfang des Monats von der am Mast des Rovers montierten Kamera aufgenommen wurden. Der Gesamteffekt ist eine epische Ansicht des Gale Crater, des Aufschlusses und des kleinen Himmelsstücks des Rovers auf dem Mars.

Der Perseverance-Rover, der derzeit den Ingenuity-Hubschrauber einsetzt, kam im Februar 2021 auf dem Mars an. Curiosity lebt seit 2012 auf dem Roten Planeten.

Das Mont Mercou Selfie ist das neueste in einem lange Reihe herrlicher Sehenswürdigkeiten auf dem Mars während der erfahrene Rover seine Erkundungsmission fortsetzt.

