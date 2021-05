Der 72-jährige Mann ist Deutschlands am meisten tätowierte Person. 98% seines Körpers sind mit Tinte bedeckt

Der 72-jährige Wolfgang Kirsch aus Deutschland ist der am meisten tätowierte Mann des Landes. Er nennt sich Magneto, weil einige seiner Implantate magnetisch sind und oft Objekte wie Büroklammern anziehen können. 98% seines Körpers sind mit Tinte mit 86 Tätowierungen und 17 Implantaten unter seiner Haut bedeckt, berichtete das Bild. Er hat 720 Stunden seines Lebens damit verbracht, sich tätowieren zu lassen, und über 21.500 Pfund für seinen verwandelten tätowierten Körper bezahlt.

Magneto, der tätowierteste Mann in Deutschland

Wolfgang Kirsch ist seit zwanzig Jahren tätowiert und offiziell der am meisten tätowierte Mann in Deutschland. Er ist ein pensionierter Postangestellter aus Berlin und seine Leidenschaft für das Tätowieren begann erst nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989. Magneto sagte, er könne sich nicht tätowieren lassen, während er bei der Post in der Deutschen Demokratischen Republik arbeitete. (RDA). Er sagte zu Bild: “In der DDR waren Tätowierungen verpönt und für Postangestellte undenkbar.” Er sagte, er habe sein erstes Tattoo im Alter von 46 Jahren bekommen, bei dem er eine Träne unter seinem Auge tätowierte. Dann färbte er weiterhin seine Arme, sein Gesicht, seinen Rücken und verschiedene andere Körperteile ein. Schauen Sie sich die Fotos an.

Wolfgang Kirsch unterzog sich 240 Tätowierungssitzungen

Wolfgang Kirsch erzählte Bild, dass er 720 Stunden seines Lebens in Tattoo-Studios verbracht habe. Er unterzog sich 240 Tätowierungssitzungen und bezahlte über £ 21.500 für seinen tätowierten Körper. Er sagte, er habe seine Augäpfel schwarz tätowiert und in seinem Körper seien nur die Fußsohlen nicht tätowiert. Er sagte, dass auf den Straßen Leute ihn um Fotos und Autogramme baten. Er ist auch der Mann mit den meisten Tätowierungen über 70 Jahren.