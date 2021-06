Dein Tageshoroskop: 26. Juni

WENN HEUTE DEIN GEBURTSTAG IST

In den nächsten Monaten werden sich eine Reihe verschiedener Strähnen zusammenfügen und es wird nicht lange dauern, bis Sie sehen, was für ein Bild sie ergeben. Verwenden Sie dieses Bild als Blaupause für das, was Sie mit Ihrem Leben anfangen sollten, und machen Sie es dann brillant.

WIDDER (21. März – 20. April):

Während sich Venus an diesem Wochenende durch den dynamischsten Bereich Ihres Horoskops bewegt, werden Sie nicht zögern, anderen mitzuteilen, wie Sie sich fühlen – und die gute Nachricht ist, Sie fühlen sich großartig. Herzensangelegenheiten sind sicher gut, aber fast jeder liebt dich jetzt!

STIER (21. April – 21. Mai):

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich mit Familienangelegenheiten der einen oder anderen Art vertraut zu machen. Wenn Venus an diesem Wochenende in der Heimatzone Ihres Themas zum Mars kommt, können Sie selbst die sensibelsten Probleme leicht angehen, wenn Sie dies wünschen.

ZWILLINGE (22. Mai – 21. Juni):

Vertrauen Sie Ihren Instinkten und, was noch wichtiger ist, handeln Sie nach dem, was sie Ihnen sagen. Tief in deinem Inneren weißt du bereits, was du tun musst, um dein Glück und deine Sicherheit zu maximieren, also mach weiter und lass dich nicht von den Zweifeln anderer Menschen für einen Moment zurückhalten.

KREBS (22. Juni – 23. Juli):

Sie haben in letzter Zeit so viel geopfert, dass Sie vielleicht denken, dass Sie Anspruch auf eine Art Belohnung haben. Das sind Sie in der Tat, aber anstatt darauf zu warten, dass andere es Ihnen geben, warum schnappen Sie sich nicht etwas Gutes für sich? Seien Sie Ihr eigener größter Fan.

LEO (24. Juli – 23. August):

Venus, der Planet der Harmonie, schließt sich an diesem Wochenende dem Mars in Ihrem Zeichen an und gibt Ihnen die Möglichkeit, hart zu sein, wenn die Situation es erfordert, und zärtlich, wenn Sie es nicht sind. Mit dieser Kombination, die zu Ihren Gunsten funktioniert, sind Ihren Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

JUNGFRAU (24. August – 23. September):

Es fiel Ihnen in den letzten Wochen schwer, anderen zu vertrauen, aber in den nächsten 48 Stunden wird es nicht so schwer sein. Der Punkt ist, dass die meisten Ihrer Vertrauensprobleme auf Ihre eigenen Ängste und Sorgen zurückzuführen sind, nicht auf das, was andere Leute tun könnten.

BALANCE (24. Sept. – 23. Okt.):

Venus, dein Herrscher, betritt dieses Wochenende die Freundschaftszone deines Themas, was es zu einer großartigen Zeit macht, Leute zu treffen, die wie du denken und fühlen. Welche Herausforderungen das Leben auch immer stellt, sie werden nicht so schwer sein, wenn Sie sich ihnen gemeinsam stellen.

SKORPIO (24. Oktober – 22. November):

Warum das Leben wie den Feind behandeln? Warum behandeln Sie ihn nicht wie einen Freund? In den nächsten Tagen sollte es einfacher werden, also entspanne dich und erlaube dir nicht zu glauben, dass alle und ihr Hund da sind, um dich zu haben, denn das stimmt nicht.

SCHÜTZE (23. November – 21. Dezember):

Bemühen Sie sich im Kopf, optimistisch zu sein, was Sie an diesem Wochenende zu tun haben. Je mehr Sie akzeptieren, dass das Leben Ihnen gute Dinge schicken möchte, desto wahrscheinlicher ist es, dass es passiert. Dein Verstand erschafft deine Realität, also erschaffe etwas Schönes.

STEINBEIN (22. Dezember – 20. Januar):

Manche Leute werden an diesem Wochenende alles daran setzen, deine Pläne in Frage zu stellen, aber du musst nicht glauben, was sie sagen. Gehen Sie davon aus, dass alles, was sie Ihnen sagen, dazu dient, sich schlecht zu fühlen – und sich stattdessen gut zu fühlen.

WASSERMANN (21. Januar – 19. Februar):

Ihr habt eure Partner und Liebsten vielleicht in den letzten Wochen nicht in die Augen gesehen, aber das ist in Ordnung, denn in den nächsten Tagen kommt ihr wieder zusammen und was einst getrennt hat, bringt euch nun zusammen – wenn ihr es zulässt.

FISCHE (20. Februar – 20. März):

Sie werden es an diesem Wochenende leichter finden, sowohl körperlich als auch geistig langsamer zu werden, und das Bemerkenswerte ist, dass je mehr Sie langsamer werden, desto mehr wird getan. Qualitätsarbeit ist wichtiger als quantitative Arbeit, also setze deine Talente mit Bedacht ein.

