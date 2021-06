Dein Tageshoroskop: 23. Juni

WENN HEUTE DEIN GEBURTSTAG IST

Jupiters Einfluss auf Ihren Geburtstag zeigt, dass alle möglichen Geschenke auf Sie warten, aber Sie müssen auch erkennen, dass zu viel Gutes manchmal schlecht sein kann. Mäßigung ist unerlässlich, vor allem im Übermaß!

WIDDER (21. März – 20. April):

Wenn Sie etwas direkt angehen, das Sie nach besten Kräften vermeiden wollten, werden Sie überrascht sein, wie einfach es ist. Die Planeten zeigen, dass gute Ergebnisse für diejenigen eintreten werden, die den Mut haben, sich den Herausforderungen zu stellen.

STIER (21. April – 21. Mai):

Soziale Einladungen werden in den nächsten Tagen nachdenklich und schnell eingehen, so schnell, dass Sie nicht alle berücksichtigen können. Sie möchten vielleicht niemanden im Stich lassen, aber Sie können es sich auch nicht leisten, körperlich und möglicherweise auch geistig und emotional erschöpft zu sein.

ZWILLINGE (22. Mai – 21. Juni):

Ob zu Hause oder beruflich, Sie werden heute nicht alles nach Ihren Wünschen erreichen, aber wenn Sie mit anderen Menschen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, können Sie dennoch etwas Sinnvolles erreichen. Gemeinsame künstlerische Aktivitäten werden allen viel Freude bereiten.

KREBS (22. Juni – 23. Juli):

Sie können auf keinen Fall daran denken, etwas aufzugeben, in das Sie bereits viel Zeit und Energie investiert haben. Das Herannahen des Vollmonds kann die Aufgabe etwas mühsam machen, aber Sie müssen sie beenden. Ihr Ruf hängt davon ab.

LEO (24. Juli – 23. August):

Es ist nicht Ihr Typ, sich um Dinge zu kümmern, die Ihnen meistens nichts ausmachen würden, aber etwas ist unter Ihrer Haut passiert. Was auch immer Ihnen auf die Nerven geht, es wird so schnell nachlassen, wie es passiert ist, also zögern Sie nicht.

JUNGFRAU (24. August – 23. September):

Selbstvertrauen ist heute ein Muss, besonders wenn Sie der Typ Jungfrau sind, der manchmal Ihre eigenen Fähigkeiten in Frage stellt. Zweifeln Sie nie daran, dass Sie das Zeug dazu haben, der Größte und Beste in Ihrem gewählten Bereich des kreativen Ausdrucks zu sein. Seien Sie der Star der Show!

BALANCE (24. Sept. – 23. Okt.):

Es ist einfach nicht möglich vorherzusagen, wie andere auf Ihre Pläne in den nächsten Tagen reagieren werden, also hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und tun Sie es. Als Kardinalzeichen wird Ihre dynamische Natur bei Ihnen sein, also wen interessiert es, was andere Leute denken?

SKORPIO (24. Oktober – 22. November):

Sie haben in letzter Zeit viele positive Signale ausgesendet und das ist gut so, denn je mehr Sie sich mit den Menschen um Sie herum beschäftigen, desto mehr werden Sie von diesen Beziehungen profitieren. Sie werden auch viel davon haben, es geht also nicht darum, egoistisch zu sein.

SCHÜTZE (23. November – 21. Dezember):

Gute Nachrichten über eine familiäre oder finanzielle Situation kommen heute aus heiterem Himmel und werden Ihre Stimmung dramatisch verbessern. Sie dürfen es jedoch nicht – wiederholen, nicht – als Entschuldigung verwenden, um Menschen für selbstverständlich zu halten oder verrückt zu werden. Seien Sie ein vernünftiger Durchhänger.

STEINBEIN (22. Dezember – 20. Januar):

Ein Freund oder Familienmitglied wird heute das große Ganze sehen, und Sie müssen dem vertrauen, was er Ihnen sagt. Deine eigenen Sinne scheinen im Moment etwas eingeschränkt zu sein, also lass die, denen du vertraust, deine Augen und Ohren sein. Sie werden dich nicht im Stich lassen.

WASSERMANN (21. Januar – 19. Februar):

Was Sie in den nächsten Tagen tun, mag manchen Menschen empörend erscheinen, aber diejenigen, die alles gesehen haben, werden es ohne zu zögern hinnehmen. Sie denken, es ist ein wesentlicher Teil Ihrer Lebensaufgabe, diejenigen zu schockieren, die zu selbstgefällig werden.

FISCHE (20. Februar – 20. März):

Informationen werden heute bekannt gegeben und können zu Ihrem Vorteil verwendet werden, aber bevor Sie dies tun, müssen Sie sicherstellen, dass andere dadurch nicht verloren gehen. Fische erkennen mehr als jedes andere Zeichen, dass es wichtiger ist, fair zu sein, als Gewinn zu machen.

