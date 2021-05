Dave Bautista erklärt, warum Marvel Studios nicht kämpfen werden, wenn ehemalige Schauspieler sich aus dem Franchise zurückziehen

Dave Bautista hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass seine Zeit in der MCU zu Ende geht. Der Schauspieler Drax the Destroyer hat wiederholt erklärt, er sei bereit, seine Zeit mit dem Spielen des Charakters zu beenden. mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 Markieren seines endgültigen Ausstiegs in der Rolle. Und Bautista ist nicht der einzige Marvel-Schauspieler, dessen Charaktergeschichten ihren Lauf genommen haben. Tony Stark / Iron Man von Robert Downey Jr. und Steve Rogers / Chris Evans von Chris Evans nahmen ebenfalls ihren Kurs mit den zurückgetretenen Schauspielern, aber selbst wenn die Besetzung geht und sich die Charaktergeschichten weiterentwickeln, ist es Bautista egal. Nicht aus der Fortsetzung . Marvel Studios.

Reden mit GeierBautista erklärte, dass Marvel über eine riesige Bibliothek verfügt, mit der man in Bezug auf Geschichten und Material arbeiten kann. Es wird also immer neue Geschichten für neue Schauspieler geben, und wenn dies nicht der Fall ist, wird es immer zukünftige Neustartmöglichkeiten geben.

“Ich denke nicht, dass das ein Problem ist, weil die Marvel-Bibliothek so groß ist”, sagte Bautista. Ich weiß, dass Disney Fox gekauft hat und die X-Men ein ganz langes Leben vor sich haben. Es wird ein ganz neues Universum. Ihre Bibliothek ist einfach nur segeln. zu groß. Es gibt so viel Zeug da draußen, dass ihnen nie die Ausrüstung, die Schauspieler oder die Superhelden ausgehen. Wenn sie darüber hinwegkommen, werden die Leute zurückblicken und neu starten. “

Marvel-Fans haben bereits die Möglichkeit zu sehen, wie die Zukunft der MCU aussehen wird, noch bevor die meisten ihrer aktuellen Stars wieder nach unten gehen. Marvels Phase Vier basiert auf einer Kombination aus bekannten Charakteren mit fortlaufenden Geschichten und neuen Helden sowie Filmen wie Schwarze Witwe, Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe, Ewig, S.Pider-Man: Jetzt weit nach Hause und andere und auf der Fernsehseite die nächste Loki, Frau Marvel, Falkenauge, und mehr. Es gibt sicherlich keinen Mangel an Geschichten, die bereits in der Produktion sind, und Bautista ist nicht falsch, wenn er sagt, dass es viel mehr Material für mich gibt.

Wie für Guardians of the Galaxy Vol. 3, sagte Bautista, er kann es kaum erwarten, wieder mit seinen Freunden und Castmates zu arbeiten, und obwohl er eine “seltsame” Beziehung zu Drax hat, Er kann es kaum erwarten, die Reise des Charakters abzuschließen.

“Ich kann es kaum erwarten, wieder bei meinen Freunden zu sein. Ich liebe die Kameradschaft. Ich bin mit Drax an einem seltsamen Ort, weil ich so oft Drax gespielt habe, dass ich auf Tempomat bin.” Bautista sagte kürzlich USA heute. “Ich liebe die Figur, aber das Schminken ist nur ein Albtraum. Ich konnte nicht erklären, wie schrecklich es ist. Ich hasse es, wie einer dieser anspruchsvollen Schauspieler zu klingen, aber es ist fair. Traumatisch.”

Bautista fuhr fort: „Sobald ich dort bin und mit meinen Freunden am Set bin und diesen Charakter zum Leben erwecke und mit diesen Charakteren interagiere, die ich als Fan so sehr liebe, ist alles lustig und fröhlich. Im Laufe der Jahre vielleicht, weil Ich wurde älter und empfindlicher dafür, [the makeup’s] werde unerträglicher, aber das einzige, worauf ich mich freue, ist, diese Drax-Reise zu Ende zu bringen. “”

Was halten Sie von Bautistas Kommentaren? Lass es uns in den Kommentaren wissen.