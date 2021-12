Das Verständnis von Nuklearstreitkräften muss sich möglicherweise erheblich ändern

Das Tetra-Neutronen-Experiment findet Hinweise auf ein lange gesuchtes Teilchen aus vier Neutronen.

Während alle Atomkerne außer Wasserstoff aus Protonen und Neutronen bestehen, suchen Physiker seit mehr als einem halben Jahrhundert nach einem Teilchen, das aus zwei, drei oder vier Neutronen besteht. Experimente eines Physikerteams der Technischen Universität München (TUM) im Beschleunigerlabor auf dem Forschungscampus Garching deuten nun darauf hin, dass es ein Teilchen mit vier gebundenen Neutronen geben könnte.

Kernphysiker sind sich zwar einig, dass es im Universum kein System ausschließlich aus Protonen gibt, aber sie suchen seit mehr als 50 Jahren nach Teilchen, die zwei, drei oder vier Neutronen enthalten.

Gäbe es ein solches Teilchen, müssten Teile der Theorie der starken Wechselwirkung überdacht werden. Darüber hinaus könnten uns weitere Untersuchungen dieser Teilchen helfen, die Eigenschaften von Neutronensternen besser zu verstehen.

„Starke Interaktion ist buchstäblich die Kraft, die die Welt im Kern zusammenhält. Atome schwerer als Wasserstoff wären ohne ihn undenkbar“, sagt Dr. Thomas Faestermann, der die Experimente leitete.

Alles deutet nun darauf hin, dass genau diese Teilchenart in einem der letzten Experimente im inzwischen stillgelegten Van de Graaff-Tandem-Teilchenbeschleuniger auf dem Forschungscampus Garching entstanden ist.

Die lange Suche nach dem Tetra-Neutron

Vor zwanzig Jahren veröffentlichte eine französische Forschergruppe Messungen, die sie als Signatur des gesuchten Tetra-Neutrons interpretierte. Spätere Arbeiten anderer Gruppen zeigten jedoch, dass die verwendete Methodik die Existenz eines Tetraneutrons nicht beweisen konnte.

Im Jahr 2016 versuchte eine japanische Gruppe, Tetra-Neutronen aus Helium-4 zu erzeugen, indem sie es mit einem Strahl radioaktiver Helium-8-Partikel beschoss. Diese Reaktion sollte Beryllium-8 produzieren. Tatsächlich konnten sie vier dieser Atome nachweisen. Aus den Ergebnissen ihrer Messungen schlossen die Forscher, dass das Tetra-Neutron ungebunden war und schnell in vier Neutronen zerfiel.

In ihren Experimenten beschossen Faestermann und sein Team ein Lithium-7-Target mit Lithium-7-Partikeln, die auf etwa 12 % der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden. Dieses soll neben dem Tetra-Neutron Kohlenstoff-10 produzieren. Und tatsächlich haben Physiker diese Spezies erfolgreich nachgewiesen. Eine Wiederholung bestätigte das Ergebnis.

Indizien

Die Messergebnisse des Teams stimmten mit der erwarteten Signatur von Kohlenstoff 10 in seinem ersten angeregten Zustand und einem 0,42 Megaelektronenvolt (MeV) gebundenen Tetra-Neutron überein. Den Messungen zufolge wäre das Tetra-Neutron ungefähr so ​​stabil wie das Neutron selbst. Es würde dann durch Betazerfall mit einer Halbwertszeit von 450 Sekunden zerfallen. „Für uns ist dies die einzig physikalisch plausible Erklärung der Messwerte in jeder Hinsicht“, erklärt Dr. Thomas Faestermann.

Mit ihren Messungen erreichte das Team eine Sicherheit von weit über 99,7 % oder 3 Sigma. Aber in der Physik gilt die Existenz eines Teilchens erst dann als schlüssig bewiesen, wenn eine Sicherheit von 5 Sigma erreicht ist. Daher warten Forscher nun sehnsüchtig auf eine unabhängige Bestätigung.

Referenz: „Indikationen für ein gebundenes Tetraneutron“ von Thomas Faestermann, Andreas Bergmaier, Roman Gernhäuser, Dominik Koll und Mahmoud Mahgoub, 26.11.2021, Physik Buchstaben B.

DOI: 10.1016 / j.physletb.2021.136799

Das Maier-Leibnitz-Labor mit seinem Tandem-Van-de-Graaf-Beschleuniger wurde gemeinsam von der TU München und der Ludwig-Maximilians-Universität München betrieben. Die Einrichtung wurde Anfang 2020 aus baulichen Gründen geschlossen. Die fünf Autoren der Publikation sind alle Absolventen oder Mitarbeiter der Technischen Universität München.