Das Vergleichsvideo zu Days Gone PC und PS5 zeigt die PC-Verbesserungen

Nach der Veröffentlichung der ehemaligen Sony PlayStation 4 exklusiv auf dem PC, ein neues Vergleichsvideo zwischen Days Gone PC und PS5 ist online aufgetaucht.

Sonys Action-Adventure-Titel Bend ist jetzt auch über Steam auf dem PC verfügbar. Zusätzliche PC-spezifische Funktionen umfassen die Unterstützung von Ultra-Wide-Monitoren, entsperrten Bildraten und verbesserter Grafik. Darüber hinaus können Benutzer mit der PC-Version chromatische Aberrationen beseitigen und das Sichtfeld vergrößern.

Wie vergleicht sich die PC-Version mit der Originalversion, die auf der Sony-Plattform ausgeführt wird? ElAnalistaDeBits YouTube-Kanal verglichen die PS4 Pro-Version (läuft auf PS5 im BC-Modus) mit der PC-Version des Spiels, die auf einer NVIDIA RTX 3080-GPU läuft. Basierend auf dieser Analyse sehen wir uns einen sehr guten PC-Port mit einem bereits erstaunlichen Titel an.

An PS5 Days Gone läuft in 4K über das Schachbrett, während auf dem PC das Spiel in nativer 4K-Auflösung gerendert wird.

Das Vergleichsvideo finden Sie unten.

Wie im Vergleichsvideo zu sehen ist, sind die Unterschiede in der Zugentfernung deutlich zu spüren. Gleiches gilt für die Dichte der Vegetation und die Texturen der Charaktere. Obwohl weniger auffällig, können wir auch Verbesserungen in der Schattenqualität in der PC-Version feststellen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Days Gone PC-Anschluss gemacht? Gefällt dir die alte exklusive PlayStation 4? Klicken Sie auf die Kommentare unten.

Days Gone wurde ursprünglich 2019 für PlayStation 4 veröffentlicht.