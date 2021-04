Das US-Finanzministerium Yellen fordert eine globale Mindestkörperschaftssteuer

Die US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Montag, sie arbeite mit den G20-Ländern zusammen, um einen Mindest-Körperschaftsteuersatz zu vereinbaren, um “einen 30-jährigen Wettlauf um niedrigere Körperschaftsteuersätze” zu beenden.

In einer vorbereiteten Ansprache an den Chicago Council on Global Affairs sagte Yellen, sie werde ihre Teilnahme an den jährlichen Treffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in dieser Woche auch nutzen, um die Diskussionen über den Klimawandel voranzutreiben, den Zugang zu Impfstoffen zu verbessern und die Länder zu ermutigen eine starke globale Erholung zu unterstützen. .

Frau Yellen sagte, es sei wichtig sicherzustellen, dass die Regierungen “stabile Steuersysteme haben, die ausreichende Einnahmen für wesentliche öffentliche Güter generieren und auf Krisen reagieren, und dass alle Bürger die Last der gerechten Finanzierung der Regierung teilen”.

Unabhängig davon erklärte ein Beamter des US-Finanzministeriums gegenüber Reportern, dass es für die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt wichtig sei, eine globale Mindeststeuer einzuhalten, um sie wirksam zu machen.

Der Beamte sagte, die Vereinigten Staaten würden ihre eigenen Steuergesetze anwenden, um zu verhindern, dass Unternehmen Gewinne oder Wohnsitz in Steueroasen verlagern, und andere große Volkswirtschaften dazu ermutigen, dasselbe zu tun.

Preise

Unterdessen planen die Vereinigten Staaten weiterhin, sechs Länder zu treffen, die internetbasierte Unternehmen mit Vergeltungszöllen besteuern, die sich auf fast 1 Milliarde US-Dollar (850 Millionen Euro) pro Jahr belaufen könnten.

Waren, die in die USA einreisen – von österreichischen Flügeln über britische Karussells bis hin zu türkischen Kelim-Teppichen und italienischen Sardellen – könnten nach Angaben des US-Handelsvertreters Zöllen von bis zu 25% pro Jahr unterliegen.

Die Zölle sind eine Reaktion auf Länder, die Steuern auf Technologieunternehmen erheben, die international wie Amazon tätig sind. com und Facebook.

In jedem der sechs Fälle schlägt die USTR vor, Zölle zu erheben, die ungefähr der Höhe der Steuereinnahmen entsprechen, die jedes Land voraussichtlich von US-Unternehmen erzielen wird. Der kumulierte Jahreswert der Rechte beträgt nach Berechnungen von Bloomberg News 880 Millionen US-Dollar.

Es wurden Anstrengungen unternommen, um die digitalen Steuern jedes Landes durch einen globalen Standard zu ersetzen, der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ausgehandelt wird. Eine Einigung muss jedoch noch erzielt werden.

Behalten Sie Ihre Optionen

Die Vereinigten Staaten sagen, dass sie sich dem OECD-Prozess verpflichtet fühlen, aber ihre Optionen, einschließlich der Zölle, in der Zwischenzeit beibehalten werden, sagte USTR Katherine Tai am 26. März.

Die Internet Association, zu deren Mitgliedern Amazon, Facebook und Google von Alphabet gehören, begrüßte die Entscheidung der USTR.

Die Aktion der USTR “ist eine wichtige Bestätigung, um diese diskriminierenden Handelshemmnisse abzubauen, da die Vereinigten Staaten weiterhin daran arbeiten, eine tragfähige Lösung bei der OECD zu finden”, sagte die Gruppe in einer Erklärung.

Die USTR hat die Öffentlichkeit aufgefordert, sich zu ihren Plänen zu äußern, die Tarife voranzutreiben, und wird Anfang Mai öffentliche Anhörungen abhalten. – Reuters und Bloomberg