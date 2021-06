Das Unternehmen sagt, dass es bereit ist, ungenutztes Sägewerk zu kaufen, da Port Alberni eine Enteignung in Betracht zieht

Nachdem die Stadt Port Alberni ihre Absicht mitgeteilt hat, 43 Hektar industrielles Uferland an Western Forest Products zu enteignen, hat ein konkurrierender Holzproduzent klar gemacht, dass er das Land gerne kaufen würde, um den Ärger in der Stadt zu vermeiden.

Die in Langley ansässige San Group, die in den vergangenen vier Jahren bereits rund 100 Millionen US-Dollar in Port Alberni investiert hat, zeigte sich weiterhin am Standort des im Jahr 2017 stillgelegten Western-Sägewerks Somass interessiert.

„San will den Standort immer noch und würde gerne mit Western Forest Products über den Standort verhandeln“, sagte Sprecher Mike Ruttan. „Wir glauben, dass wir daraus einen viel höheren Wert für die Gemeinschaft schaffen können. “

Ruttan stellte fest, dass die San Group bereits einen Brechbetrieb und eine große Wertschöpfungsfabrik aufgebaut hat und die Kontrolle über einen der Tiefseeliegeplätze der Stadt für die globale Schifffahrt übernommen hat.

Er sagte, dass die 300.000 Quadratmeter große Wertschöpfungsanlage auf einem 25 Hektar großen Industrieland liegt, das seit etwa zwei Jahrzehnten brach liegt.

“San glaubt, dass er das Gelände von Somass auf die gleiche Weise revitalisieren kann”, sagte er.

Die San Group sagte, sie habe sich vor vier Jahren an Western gewandt, um die Website zu kaufen, erhielt jedoch keine Antwort.

Western hat das Werk im Juli 2017 geschlossen, um die Kosten angesichts der Unsicherheit über den Nadelholz-Streit mit den Vereinigten Staaten und Probleme bei der Rundholzversorgung zu senken.

In einer Antwort an The Times Colonist erklärte Western nicht, warum es die Site nicht verkaufen würde oder was es damit vorhatte.

In seiner E-Mail-Erklärung sagte das Unternehmen, es habe die Stadt Port Alberni kontaktiert, um herauszufinden, warum es das Land enteignen wolle.

„Western hat eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit unseren kommunalen Partnern, um Wege zu finden, wie wir zur Verwirklichung ihrer strategischen Pläne beitragen können“, sagte das Unternehmen. „Wir bleiben ein offener und engagierter Partner der Stadt Port Alberni und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um einen Weg nach vorne zu finden. “

In einer eigenen Erklärung hat die Stadt Port Alberni erklärt, dass der Rat die Enteignung nicht auf die leichte Schulter nimmt.

“Der Stadtrat betrachtet die Enteignung als letztes Mittel und hat die Enteignung von Land erst nach langen Diskussionen und Überlegungen genehmigt”, sagte er.

Der Rat hat die Sanierung von ungenutztem Land als oberste Priorität identifiziert, um seine Wirtschaft zu diversifizieren und der Öffentlichkeit einen besseren Zugang zum Wasser zu bieten, sagte er.

„Die sinnvolle Nutzung dieses Landes ist von grundlegender Bedeutung für die Vitalität von Port Alberni“, sagte Bürgermeisterin Sharie Minions. „Das Versäumnis von Western, seine Einrichtungen zu betreiben oder das Grundstück zu sanieren, hat viel zu lange gedauert, was den Stadtrat zum Handeln gezwungen hat. “

Die Stadt hat angekündigt, die Mühle wieder zu öffnen. Wenn Western jedoch keine Zusage dazu gibt, wird es den Enteignungsprozess abschließen und das Land so neu entwickeln, dass es den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Gemeinschaft sowohl für die öffentliche als auch für die zukünftige Nutzung am besten entspricht.

Ruttan, ein ehemaliger Bürgermeister von Port Alberni, bezeichnete den Enteignungsplan als riskant.

Er sagte, dass die Stadt auf diesem Weg die gesamte Verantwortung für das Land übernimmt, den derzeitigen Eigentümer dafür bezahlen und auf Grundsteuern verzichten muss.

