Das Teilen von Google Drive und YouTube ändert sich im Juli

Bald öffentliche Links zu unzähligen Artikeln, die auf gespeichert sind Google Drive und Youtube wird aufhören zu arbeiten. Im Namen der erhöhten Sicherheit ändert Google die Art und Weise, wie Link-Sharing in beiden Diensten gehandhabt wird, und während aktive Benutzer die Änderung ablehnen können, können aufgegebene Dateien und Videos auf ungenutzten oder inaktiven Konten einfach für immer verschwinden. .

Das liegt daran, dass freigegebene Links jetzt Teil eines neueren Systems sind, das laut Google die Sicherheit erhöht. Auf YouTube sind die neuesten Links anscheinend für jeden schwieriger zu erraten oder darauf zuzugreifen, ohne explizit darauf zuzugreifen. Die neuen Links führen auch dazu, dass mehr Aktivitäten mit bestimmten Konten verknüpft werden und die Zuschauer gezwungen werden, sich anzumelden, sodass der Zugriff verfolgt und Teil des Profils jedes Benutzers werden kann.

Auf YouTube wirken sich die Änderungen auf alle Videos aus, die öffentlich sind, aber als “Nicht gelistet” gekennzeichnet sind. Wie in einem Blogbeitrag beschrieben und Fünf-Minuten-Video, wird der Status aller nicht gelisteten Videos, die vor 2017 hochgeladen wurden, ab dem 23. Juli in “Privat” geändert. The Way Private Videos Work Now, wodurch alle alten Links oder Integrationen entfernt und die Freigabe auf maximal 50 Personen beschränkt wird, die alle ein Google-Konto benötigen, um sie anzuzeigen.

Nutzer, die ihre alten, nicht gelisteten Videos weiterhin mit öffentlichen Links, Einbettungen und Kommentaren teilen möchten, können sich pro Konto abmelden bis Füllen Sie dieses Formular aus über den nächsten Monat. Die einzige andere Möglichkeit besteht darin, diese Videos erneut herunterzuladen und sie als nicht aufgelistet zu belassen.

Google Drive unterliegt der gleichen Änderung, wie sie heute angekündigt wurde im Blog zu Workspace-Updates. Wenn Sie auf einen Link klicken, um auf in der Cloud gespeicherte Dateien zuzugreifen, wird jetzt ein Ressourcenschlüssel hinzugefügt, der bestimmt, wer Zugriff hat und wer nicht. Wenn Sie zuvor auf eine Datei zugegriffen haben (vermutlich während Sie in Ihrem Google-Konto eingeloggt waren), haben Sie weiterhin Zugriff darauf, und wenn Sie “Direktzugriff” haben, funktioniert es weiterhin.

Wenn nicht, müssen Sie eine Anfrage für den Zugriff auf die Datei oder den Ordner stellen. Wenn Sie über ein persönliches Google-/Gmail-Konto verfügen und Drive verwenden, erhalten Sie nach dem 26. Juli eine E-Mail, die Sie über alle Dateien informiert, die von dieser Änderung betroffen sind. Wenn Ihr Konto betroffene Links enthält, können Sie sich bis zum 13. September 2021 vom “Sicherheitsupdate” abmelden.

Wenn Sie ein Google Workspace-Konto verwenden, das von Ihrem Arbeitgeber, Ihrer Bildungseinrichtung oder einer anderen Organisation verwaltet wird, ist es etwas komplizierter. Der Administrator / die IT-Abteilung kann wählen Um sich vollständig abzumelden, wenden Sie das Update für alle an, ohne die Möglichkeit zu haben, sich abzumelden, oder wenden Sie das Update an und erlauben Sie einzelnen Benutzern, es aus bestimmten Dateien zu entfernen.