Das österreichische Lauda schließt und wird durch eine neue maltesische Einheit ersetzt

Mieten (OE, Wien) kündigte an, den Betrieb bis Ende 2020 einzustellen und durch eine neue Einheit zu ersetzen, Lauda Europa (LW, Malta Int’l), die bereits ihre Zertifizierung in Malta begonnen hat.

Die österreichische Tochtergesellschaft von Ryanair Holdings sagte, die neue Einheit wird weiter betrieben A320-200s als Kapazitätslieferant unter Wet-Lease-Bedingungen für die Bedürfnisse der gesamten Gruppe von ihren bestehenden Stützpunkten in Österreich, Deutschland und Spanien sowie neuen Stützpunkten in Europa. Lauda Europe plant, den Betrieb im November 2020 aufzunehmen, sofern das AOC bis dahin gesichert ist.

Die Billigfluggesellschaft machte die österreichischen Steuervorschriften für den Umzug verantwortlich und sagte, sie habe die Laudamotion GmbH (Laudas gesetzlicher Name) daran gehindert, das wahre Potenzial der Marke Lauda auszuschöpfen. Insbesondere wies sie darauf hin, dass die Vorschriften Laudas Expansion als Anbieter von Nassmieten in anderen Ländern behinderten, indem sie forderten, dass alle Mitarbeiter unabhängig von ihrem Basisstandort nach österreichischem Recht besteuert werden müssen.

“Lauda Europe wird es Kabinenpersonal in Deutschland und Spanien ermöglichen, ihre Einkommenssteuern in Deutschland und Spanien zu zahlen. Lauda Europe wird auch die Eröffnung neuer Stützpunkte in ganz Europa erleichtern, mit Piloten und Personal von Kabinenmitarbeitern mit lokalen Verträgen … Lauda Europe , mit einer Airbus AOC wird dem mehr Flexibilität bieten Ryanair Gruppe, weil sie europaweit Stützpunkte ohne die vom österreichischen Steuersystem auferlegten strafrechtlichen Beschränkungen eröffnen wird “, sagte die Gruppe.

Ryanair Holdings hat Österreich dafür kritisiert, dass es zunächst eine österreichische Besteuerung des Einkommens von im Ausland ansässigen Besatzungen verlangt, sich jedoch später geweigert hat, COVID-bezogene Arbeitsschutzunterstützung für diese Arbeitnehmer bereitzustellen. Mitarbeiter, die kürzlich einen neuen Tarifvertrag in Lauda angenommen haben, dürfen nach Lauda Europe versetzt werden.

In Bezug auf das Geschäftsmodell wird die Änderung nur begrenzte Auswirkungen auf Lauda und Lauda Europe haben. Die österreichische Einheit plante, künftig alle internen Operationen aufzugeben und ausschließlich unter dem Ryanair-Code FR zu fliegen, obwohl sie in Österreich blieb.

Lauda Europe wird auch das zweite maltesische AOC von Ryanair Holdings sein Malta Air (AL, Malta Int’l), was funktioniert B737-800s im Auftrag von Ryanair.