Das Nintendo Switch-Systemupdate 12.0.0 ist jetzt verfügbar

Obwohl es gegeben hat kleinere Systemaktualisierungsberichte Auf dem Weg zum Switch im letzten Monat hat Nintendo anscheinend direkt auf Version 12.0.0 umgestellt.

Wenn Sie auf Dinge wie Ordner, Themen und verschiedene andere coole Funktionen gehofft haben, müssen wir das leider sagen, aber davon gibt es nichts. Stattdessen behebt dieses neueste Update ein Problem mit der Datensicherungsfunktion.

Hier ist der vollständige Überblick über die offiziellen Patchnotizen mit freundlicher Genehmigung der Nintendo-Website:

Wurm. 12.0.0 (veröffentlicht am 5. April 2021)

Wir haben das Problem mit der Sicherungsdatensicherungsfunktion gelöst, bei der in seltenen Fällen die automatische Sicherung der Sicherungsdaten unterbrochen wird, wenn während des Abschlusses der Sicherungsdatensicherung ein Kommunikationsfehler auftritt.

Um zu wissen, wie Sie überprüfen können, ob der Fehler auftritt oder was zu tun ist, wenn der Fehler bereits aufgetreten ist, finden Sie Informationen diese Information nützlich

Bekannter Dataminer Haferflocken hat auch zusätzliche Informationen zu Version 12.0.0 geteilt:

Keine dieser Änderungen kann von Interesse sein. Es ist möglich, dass dies kleinere Bugfixes waren oder nur Nintendo die Komponenten mit einem neuen Switch SDK neu kompilierte, ohne Änderungen vorzunehmen. Wir werden sehen. – OatmealDome (@OatmealDome) 6. April 2021

Dieses Update knüpft an Version 11.0.1 an, die im Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde, und behebt eine Reihe von Problemen, die mit Version 11.0.0 aufgetreten sind. Erfahren Sie mehr darüber in unserem vorherigen Artikel.

