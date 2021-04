Das neue Waldwachstum hat möglicherweise vor 360 Millionen Jahren das Massensterben ausgelöst

Das Massensterben in Devon hat vor etwa 360 Millionen Jahren 70% des Lebens unseres Planeten ausgelöscht, aber was dieses tödliche Ereignis verursacht hat, ist bis jetzt ein Rätsel geblieben.

Tiere, hauptsächlich Meerestiere, infolge des Sauerstoffmangels in den Ozeanen der Erde und frühere Arbeiten deuten auf einen Vulkanausbruch oder sogar eine Supernova hin, aber neue Studien haben ergeben, dass sich in der Antike neue Wälder entwickelt haben.

Ein internationales Wissenschaftlerteam fand Hinweise darauf, dass frische Vegetation Nährstoffe in die Meere freisetzte, die massive Algenblüten befeuerten, die den gesamten Sauerstoff verschlang und alles erstickte, was im Salzwasser lebte.

Separate Umfragen zeigen Hunderte von “toten Zonen” auf der ganzen Welt, in denen das Leben aus dem gleichen Grund, der das Aussterben der Devonianer ausgelöst hat, nicht überleben kann. Experten sagen, “es geschieht mit großer Geschwindigkeit. Schneller als im oberen Devon”.

Das Massensterben ist eine der Big Five, die die Erde plagen, und wurde zuvor für Asteroideneinschläge, Klimawandel, Meeresspiegeländerungen und großflächige vulkanische Aktivitäten verantwortlich gemacht.

“Es wird angenommen, dass der fortschreitende Vulkanismus für das intermittierende Muster der ozeanischen Anoxie während des oberen Devon verantwortlich war, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Häufigkeit der vulkanischen Aktivität mit Orbitalzyklen zusammenhängt”, heißt es in der im Mai veröffentlichten Studie Ausgabe von Erde und Planetarisch. Wissenschaftliche Briefe.

„Im Gegenteil, Vulkanausbrüche haben möglicherweise die Chemie der terrestrischen Umgebung (z. B. der Düngung von Böden) verändert, was zur Eutrophierung und Anoxie durch Landeinträge mit der Umlaufgeschwindigkeit beitragen könnte.

Das Team sagte jedoch InsideScience Diese vulkanische Aktivität hat möglicherweise dazu beigetragen, das Aussterben zu verstärken, das etwa 20 Millionen Jahre andauerte.

Das Massensterben in Devon hat vor etwa 360 Millionen Jahren 70% der Säugetiere unseres Planeten ausgelöscht, aber was das tödliche Ereignis verursacht hat, ist bis jetzt ein Rätsel geblieben. Das Foto zeigt, wie unser Planet vor 360 Millionen Jahren aussah

Diese Studie untersuchte Tennessees Upper Devonian Chattanooga Shale, wo sie Beweise dafür fanden, dass neue Wälder in dieser Zeit schuld sind.

Es handelt sich um eine geologische Formation, die sich über Alabama, Arkansas, Kentucky, Missouri und Tennessee erstreckt und in der sich eine Fossilienmine aus der Devonzeit befindet.

Etwa 65 Proben wurden vom Standort entnommen und in ein Labor gebracht, um die Konzentrationen von Molekülen zu messen, von denen bekannt ist, dass sie mit dem Sauerstoffgehalt in Meeren, Planktonblüten, Pflanzenmaterial sowie Boden- und Bodenerosionssedimenten zusammenhängen.

Und eine Schwankung dieser chemischen Fingerabdrücke oder “Proxies” führte das Team zu einer Reaktion.

Sie konnten eine Korrelation feststellen, wenn große Mengen an Nährstoffen in die Ozeane flossen und die Planktonaktivität zunahm.

“Die anfängliche Strahlung aus Wäldern hat wahrscheinlich die Verwitterungsmuster auf der Erde erheblich verändert und riesige Mengen an Nährstoffen freigesetzt, die von den Kontinenten in den Ozean gespült wurden”, heißt es in der Studie.

Der Upper Devonian wurde von intensiven Monsunen geplagt, die das Wachstum neuer Wälder auf der ganzen Welt bewirkten.

Mit einer solchen Vegetation, die in Schächten wuchs, wurde der Boden reich an neuen Nährstoffen, die in Wellen in die Ozeane eindrangen und massive Planktonblüten hervorbrachten, die den gesamten Sauerstoff ansaugten.

Das Team warnt jedoch davor, dass ein ähnlicher Prozess heute stattfindet und viel schneller abläuft als vor etwa 360 Millionen Jahren.