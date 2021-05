Das mexikanische Gericht hebt Bayers rechtliche Anfechtung des Glyphosatverbots auf

Das Logo der Bayer AG ist auf der Pressekonferenz zum Jahresergebnis des deutschen Arzneimittelherstellers am 27. Februar 2019 in Leverkusen abgebildet. REUTERS / Wolfgang Rattay

Ein mexikanisches Gericht hat einen vorübergehenden Aufenthalt aufgehoben, den das deutsche Unternehmen Bayer im Rahmen seiner rechtlichen Anfechtung eines Regierungsplans zum Verbot von Glyphosat erhalten hat, teilte das mexikanische Umweltministerium am Freitag mit.

Mexikos Plan, das Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat aus dem Verkehr zu ziehen, da befürchtet wird, dass das Pestizid Krebs verursacht, hat zu einem Konflikt mit Bayer und der US-Regierung geführt, die sich gegen das Verbot aussprechen.

Bayer, das deutsche Pharma- und Pflanzenwissenschaftsunternehmen, das Monsanto 2018 übernommen hat, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Glyphosat unter der Marke Roundup Weedkiller.

Im vergangenen Monat gewährte ein mexikanisches Gericht Bayer eine vorübergehende Befreiung von dem bevorstehenden Verbot des weit verbreiteten Herbizids. Weiterlesen

Das mexikanische Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen erklärte am Freitag in einer Erklärung, dass das Kollegialgericht in einem Urteil vom 3. Mai die vorläufige Aussetzung “aufgehoben” habe.

Bayer reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador erließ Ende letzten Jahres eine Exekutivverordnung, die darauf abzielt, das Herbizid bis 2024 vollständig zu verbieten, und schloss sich mehreren anderen Regierungen an, die versucht haben, seine Verwendung einzuschränken, darunter Deutschland. Er beschrieb die Chemikalie als giftig.

Bayer hat den Glyphosat-Sicherheitsfall verteidigt.

