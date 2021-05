Das lockere Graz ist perfekt für einen herzzerreißenden österreichischen Tieftauchgang

Graz in der Steiermark ist ein eigenartiges Reiseziel, das auf kulturelle und abenteuerlustige Reisende zugeschnitten ist. In gewisser Hinsicht ist dies genau das, was Sie von Österreichs zweitgrößter Stadt erwarten würden: großartig, modern und voller Leben. Wenn Sie jedoch etwas tiefer graben, werden Sie feststellen, dass Graz mehr ist als das, was Sie sehen.

Mit seinem ausgeprägten mediterranen Flair, der aufstrebenden Designszene und dem pulsierenden Nachtleben wird Graz Sie Tag und Nacht auf Trab halten.

Barockfassaden säumen die Straßen von Graz © Harry Schiffer / Graz Tourismus

Historische Architektur und modernes Design

Eine der Hauptattraktionen von Graz ist die exzentrische Mischung architektonischer Stile. Vom Klassizismus bis zum Jugendstil, vom Mittelalter bis zur Gegenwart enthüllt ein guter Spaziergang die wahren Wunder der Stadt.

Bewundern Sie beim Bummeln durch die Innenstadt die prächtigen Barockfassaden entlang der Straßen. Im Herzen der Stadt sind der Hauptplatz und die angrenzende Herrengasse perfekte Beispiele für die steirische Barockarchitektur. Ein weiteres ist das Schloss Eggenberg am Rande der Stadt am Fuße des Plabutsch. Die historische Altstadt von Graz und das Schloss Eggenberg gehören zusammen zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Wie Lichtungen in einem dichten Wald gibt es auch Ruhepausen abseits der Hektik der Hauptstraßen. Wenn Sie sich in enge Gassen wagen, werden Sie mit einigen der schönsten Renaissance-Innenhöfe Europas belohnt. Bewundern Sie die komplizierten Arkaden mit ihren perfekt symmetrischen Bögen und sorgfältig geformten Balustern. Obwohl es in Graz viele solcher Kurse gibt, ist der Landhaushof wahrscheinlich das beste Beispiel.

Der Uhrturm ist seit über sieben Jahrhunderten das Wahrzeichen der Stadt. © Tom Lamm / Graz Tourismus

Über Graz schwebt der Glockenturm (‘).Uhrturm‘). Der Uhrturm ist seit mehr als sieben Jahrhunderten das Symbol der Stadt und tief in den Köpfen der Einwohner der Stadt verwurzelt. So sehr, dass Graz ein großes Lösegeld bezahlte, um zu verhindern, dass es 1809 bei einer napoleonischen Invasion zerstört wurde. READ Die Schweiz streicht 12 Länder und mehrere Regionen Italiens und Österreichs von ihrer Liste der Hochrisikoländer

Graz ist eine Stadt der Kontraste und nirgendwo ist dies so deutlich wie in der Skyline. Hier fügt sich modernes Design perfekt in die klassische Architektur ein. Um die Schönheit der Stadt voll zu genießen, besteigen Sie den Schlossberg im Herzen der Stadt und bewundern Sie die atemberaubende Aussicht von oben. In dem ruhigen roten Meer, das sich auf den Dächern der Stadt befindet, sehen Sie lebhafte Farbtupfer.

Ein riesiger blauer Tropfen dient als Museum für moderne Kunst der Stadt © Harry Schiffer / Graz Tourismus

Als UNESCO-Designstadt weiß Graz sogar ein oder zwei Dinge über zeitgenössische Architektur. Begrüßen Sie das “Friendly Alien” – ein riesiger blauer Tropfen, der als Kunsthaus der Stadt dient – oder blicken Sie auf das kühle Blau des Flusses Mur von Murinsel, einer schwimmenden Insel, die die westlichen Viertel verbindet ist die Stadt.

Mit der Neudefinition der Skyline der Stadt durch modernste Beispiele moderner Architektur wie dem Science Tower neben dem neu errichteten Stadtteil Smart City oder dem Firmengebäude Prisma Engineering in Liebenau belohnt Graz auch die häufigsten Reisenden Außenbezirke.

Bars und Restaurants bieten an fast jeder Ecke eine willkommene Pause von den gepflasterten Straßen. © Werner Krug / Graz Tourismus

Entspannte Tage und lebhafte Nächte

Graz wurde von Wien inspiriert und ist ein wahres Paradies für Kaffeeliebhaber. Lassen Sie sich von Ihrer Nase zum nächsten Café führen und planen Sie Ihren Tag im Voraus, während das heiße Aroma von Kaffee die Luft erfüllt.

Bars und Restaurants bieten eine willkommene Pause von den gepflasterten Straßen an fast jeder Ecke. Wählen Sie aus einem der vielen Restaurants im Freien und lassen Sie die Welt los, indem Sie an einem bittersüßen Aperol Spritz nippen. Schließen Sie die Augen und lauschen Sie den Klängen der Stadt: In diesem Moment werden Sie den mediterranen Charme der Stadt wirklich verstehen. READ Marvel's Avengers - erster DLC-Charakter und Beta-Informationen enthüllt

Wenn die langen Sommertage in der Nacht verschmelzen, offenbart Graz eine andere Seite von sich. Nehmen Sie an einer späten Nacht teil Lackierung (private Kunstausstellung), entspannen Sie bei einem Stück Jazz im Stockwerk Jazz oder schließen Sie sich den Tausenden von Studenten an, die in den Nachtclubs der Stadt leben.

Am Ende des Sommers können Sie möglicherweise an einem der vielen Festivals in Graz teilnehmen. Wählen Sie zwischen Styriarte für klassische Musik, La Strada für Street Art, Musik und Tanz und vielem mehr.

Hunderte von Händlern öffnen ihre Stände auf den Bauernmärkten der Stadt. © Harald Eisenberger / Graz Tourismus

Tief verwurzelte, aber gehobene Küche

Graz ist Österreichs „Hauptstadt der Köstlichkeiten“ und überrascht selbst die raffiniertesten Gaumen. Der Tag beginnt für Feinschmecker in Graz früh, da Hunderte von Händlern ihre Stände auf den Bauernmärkten der Stadt öffnen. Aus ihren Lieferwagen transportieren sie Kisten mit Bio-Produkten, die einige Stunden zuvor gepflückt wurden.

An mehr als 10 Orten können Sie nach saftigen steirischen Äpfeln und knusprigem Salat suchen (‘Grazer Krauthäuptel‘), freche rote Bohnen, seltene Trüffel, roher Schinken aus dem Land der Vulkane im Südosten der Steiermark und natürlich’ schwarzes Gold ‘aus der Steiermark – Kürbiskernöl. Kommen Sie früh, da viele Stände vor 10 Uhr ausverkauft sind. Beliebte Märkte befinden sich am Kaiser-Josef-Platz und am Lendplatz.

Wer gerne schläft, muss nicht verzweifeln, denn in den vielen berühmten Restaurants der Stadt finden sich viele hochwertige Produkte. Hier servieren die Köche traditionelle Geschmackskombinationen mit einem modernen Touch, die Sie mit Sicherheit in Erstaunen versetzen werden. Wer nach traditioneller steirischer Küche sucht, sollte die lokalen Menüs nach steirischem Brathähnchen durchsuchen (‘Backhendl‘). READ Shiffrin holt den ersten Slalomsieg seit 1 Jahr

Steirisches Essen passt am besten zu einem leichten, trockenen steirischen Wein, der in den Hügeln südlich von Graz angebaut wird. Dank ihrer einzigartigen Landschaft bietet die Region ideale Wachstumsbedingungen für eine Vielzahl von Trauben. Am beliebtesten sind alle Weißweine, von Welschriesling bis Sauvignon Blanc, Weißburgunder und darüber hinaus.

Obwohl die Steirer Weißweine lieben, werden auch rote Trauben angebaut – eine der bekanntesten Spezialitäten der Region, Schilcher, wird aus der roten Traube Blauer Wildbacher hergestellt. Schilcher ist ein Rosé, der auch als Sekt hergestellt werden kann und am besten zu Aufschnitt passt.

Graz ist Österreichs fahrradfreundlichste Stadt © Tom Lamm / Graz Tourismus

Innovativ und nachhaltig

Als ob das Engagement der Stadt für die Küche vom Bauernhof bis zum Tisch nicht genug wäre, veranstaltet Graz eine Reihe von Projekten im Bereich Nachhaltigkeit, die jeder verantwortungsbewusste Reisende zu schätzen wissen wird. Besucher können die Stadt bequem zu Fuß erkunden oder das umfangreiche Straßenbahnnetz nutzen. In der Innenstadt können Besucher und Einheimische die Straßenbahn kostenlos nutzen (‘Altstadtbim‘). Graz ist auch Österreichs fahrradfreundlichste Stadt mit Radwegen, die sich bis in die äußersten Ecken der Stadt erstrecken.

Bewusste Käufer werden es genießen, Hunderte von lokalen Unternehmen kennenzulernen, von denen viele aktiv zum sozialen Wandel beitragen. Vom Upcycling bis zur Schaffung von Arbeitsplätzen für marginalisierte Gemeinschaften ist die Grazer Geschäftslandschaft innovativ, inklusiv und nachhaltig.