Das Jahr, das unser Leben verändert hat

Die Woche

John Oliver entschlüsselt widerstrebend Tucker Carlsons “gut gewaschene” weiße Supremacist-Gesprächsthemen

"Unsere Hauptgeschichte heute Abend handelt von Tucker Carlson", sagte John Oliver letzten Sonntag letzte Woche. "Diese Woche – wie er es jetzt jede Woche zu tun scheint – hat Tucker einen Feuersturm ausgelöst", diesmal um Frauen, die beim Militär dienen. "Dieser Kommentar löste einen allzu vertrauten Kreislauf aus Verurteilung, Verteidigung und Hype aus", sagte er, "und schau, ich möchte nichts weiter als nicht in seinem wahnsinnig offensiven Schtick spielen", aber Carlson bekommt bereits viel Aufmerksamkeit – von beispielsweise über 3 Millionen Fox News-Zuschauern in einer durchschnittlichen Nacht, sogar von jungen Leuten. Und wenn Carlsons wachsende Rolle bei Fox "nicht genug wäre, würde Tucker auch als potenzieller zukünftiger Präsidentschaftskandidat angepriesen, was ernsthaft alarmierend wäre, weil Tucker so viel ist – ein Verschwörungstheoretiker, ein Frauenfeind, ein Islamfeind, ein Troll – Eines der gefährlichsten ist, dass er Amerikas prominentestes Gefäß für weiße Supremacist-Gesprächsthemen ist ", sagte Oliver." Tucker passt – für ihn angemessen – nicht perfekt zu der Wahrnehmung, die viele Menschen von weißer Vorherrschaft haben ", aber" gegeben " Da Tucker die Bewunderung weißer Supremacisten und die Ohren von Millionen Ihrer Eltern, Kollegen und gewählten Beamten hat, dachten wir heute Abend, es lohnt sich, über ihn zu sprechen: Woher er kommt, was seine Taktik ist und warum das, was er repräsentiert, so gefährlich ist . Carlson fragt oft und naiv, was selbst weiße Vormachtstellung oder weißer Nationalismus bedeuten, aber wenn man sich seine langen öffentlichen Kommentare ansieht, sagt Oliver, dass es im Wesentlichen die Summe seines Postens ist: „Er hat Angst vor einem Land, das nicht so aussieht wie dieses. er ist aufgewachsen, weil Vielfalt nicht unsere Stärke ist; Einwanderer machen unser Land ärmer, schmutziger und gespaltener; und jeder Versuch, diese Kultur zu verändern, ist ein Angriff auf die westliche Zivilisation. Und Carlson ist so gefährlich, sagte er, weil seine "gut weiß getünchte Version" der weißen Vorherrschaft Millionen von Menschen erreicht, die für die ungebleichte Version nicht empfänglich wären. Sie können sehen, wie Oliver Carlson einen "empörten Ecksalat" nennt. Eine "unerbittliche empörte Palisade" und ein "reisender Yachtclub, der jede Nacht eine Stunde lang die Gesichter runzelt", normalerweise "das verwirrte Gesicht eines Bauern aus dem 13. Jahrhundert. Lesen Sie mehr über Bitcoin." Aber seien Sie sich bewusst, dass es auch eine NSFW-Sprache gibt . Die Daily Show enthielt kürzlich einen größeren, leichteren und sichereren Überblick über Carlsons Karriere- und Messaging-Arbeit, den Sie unten sehen können.