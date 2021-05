Das iPhone 13 sieht angesichts des Pixel 6-Redesigns noch enttäuschender aus

Wenn Sie ein iPhone kaufen möchten, ist es möglicherweise kein sehr gutes Jahr dafür, denn Gerüchten zufolge sieht es dem sehr ähnlich iPhone 13 wird ein kleines Update auf der sein iPhone 12 . In diesem Fall könnte es schwierig sein, sich von einigen anderen Telefonen abzuheben, die wir dieses Jahr sehen, insbesondere von den Google Pixel 6 .

Natürlich ist dies ein iPhone, von dem wir sprechen, also wird es trotzdem ein großer Erfolg. Apple könnte den Chipsatz aktualisieren und ihn einen Tag lang anrufen, und das iPhone 13 würde sich immer noch in Millionenhöhe verkaufen. Aber wenn Sie nicht verzweifelt nach einem neuen iPhone suchen, lohnt es sich möglicherweise, ein weiteres Jahr zu warten oder in der Welt von Android nach Ihrem nächsten Telefon zu suchen.

iPhone 13? Eher wie das iPhone 12S

Es ist noch früh für iPhone 13-Gerüchte, aber nach dem, was wir bisher gehört haben, könnte es das iPhone 12S in allem außer dem Namen sein ( oder vielleicht sogar im Namen ).

Lecks deuten auf ein iteratives Update mit derselben Mobilteilauswahl wie im letzten Jahr hin (dh Sie können auch ein iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max erwarten), denselben Bildschirmgrößen und denselben Auflösungen.

Das Design der iPhone 13-Reihe dürfte auch dem der iPhone 12-Reihe ähneln, wenn Gerüchte zu sagen sind. Wir erwarten leichte Dimensionsänderungen, aber nicht viel mehr.

IPhone 13 wird wahrscheinlich dem iPhone 12 sehr ähnlich sehen (Bildnachweis: Zukunft)

Die Kameras könnten noch ein bisschen verbessert werden, aber immer noch nicht viel von dem, was wir bisher gehört haben. Erwarten Sie modifizierte Öffnungen und leichte Hardware-Upgrades, aber keine drastischen Upgrades.

Sogar der Chipsatz, auf den man sich normalerweise verlassen kann, um bei jedem neuen Modell einen großen Schub zu erzielen, könnte ein recht bescheidenes Upgrade sein Berichte schlagen vor Es hat die gleiche Größe wie der Chipsatz des iPhone 12, was wahrscheinlich bedeutet, dass es keine große Verbesserung darstellt.

Bisher ist das einzige große Upgrade, das in der iPhone 13-Reihe wahrscheinlich erscheint, die Umstellung auf Bildschirme mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, aber das sind bislang nur Gerüchte für die Pro-Modelle, und Android bietet dies seit Jahren an – mit einer Reihe von Android-Modellen Telefone. mit noch höheren Bildwiederholraten.

Nimm ein Pixel 6

Apropos Android-Handys: Während Apple mit dem iPhone 13 auf dem Wasser zu laufen scheint, scheint Google endlich in der Lage zu sein, aufzuwachen und ein aufregendes Mobilteil zu bauen.

Wir wollen nicht an den Pixeln der Vergangenheit hängen bleiben – dies sind schlanke, schlanke Smartphones mit großartiger Software, großartigen Kameras und allgemein vernünftigen Preisen. Aber sie sind nicht gerade die ehrgeizigsten oder inspirierendsten Geräte im Allgemeinen, obwohl das Google Pixel 6 sein könnte.

Wir sagen “Macht”, weil noch nichts bestätigt ist, aber ein Leck das mögliche Design aufgedeckt hat und es sich nicht nur von früheren Pixeln, sondern von so ziemlich jedem anderen Telefon stark unterscheidet. Ein schwarzer Kamerablock verläuft von Kante zu Kante und ist oben in Orange und unten in Weiß oder Pfirsich gerahmt, um ein auffälliges Erscheinungsbild zu erzielen.

Dies könnte unser erster Blick auf das Pixel 6 sein (Bildnachweis: Jon Prosser / @RendersbyIan)

Ja, es sieht ein bisschen wie Geordie La Forge in Telefonform aus, und das ist sicher eine Spaltung, aber es ist alles andere als langweilig oder langweilig.

Gekoppelt mit dem Pixel 6 Gerüchten zufolge Chipsatz von Google könnte das Telefon mehr als nur ein Weg sein, um Android-Aktien zu bekommen – es könnte ein echter Rivale für Leute wie die sein Samsung Galaxy S21 , und das könnte das iPhone 13 langweilig machen.

Der Pixel 6-Vergleich wird dem iPhone 13 zwar keinen Gefallen tun (insbesondere, wenn beide voraussichtlich Ende des Jahres landen), aber es wird nicht das einzige aufregende Mobilteil sein, das 2021 gelandet ist oder gelandet ist.

Von Xiaomi Mi 11 Ultra mit seiner riesigen Kameraeinheit und der Heckscheibe am Samsung Galaxy S21 Ultra mit seiner S-Pen-Unterstützung und endlosen Kameras und der nächsten Samsung Galaxie falten 3 und Huawei p50 (das anscheinend ein eigenes verrücktes Kameradesign hat und wahrscheinlich HarmonyOS ausführen wird), es passiert eine Menge aufregender Dinge im Android-Land und darüber hinaus, sowohl in Bezug auf Design als auch auf Funktionen.

Die Zukunft ist hell (äh)

Das heißt nicht, dass es nichts gibt, worüber man nach Hause über Apple-Telefone schreiben kann. Es ist nur so, dass Sie möglicherweise bis 2022 oder später warten müssen, bis sich diese Aufregung auszahlt.

Einerseits haben wir Gerüchte gehört, die das iPhone 14 haben könnte eine 48MP Hauptkamera (gegen nur 12 MP auf der iPhone 12-Reihe). Diese Kamera könnte anscheinend auch 8K-Videos aufnehmen (anstelle von 4K bei aktuellen Modellen).

Das iPhone 15 mittlerweile könnte eine Periskopkamera haben . Dies würde möglicherweise einen 5-fachen oder sogar 10-fachen optischen Zoom ermöglichen.

Wir reden auch darüber Apple gibt endlich die Kerbe auf auf seinen Handys, und während einige Berichte darauf hinweisen, dass es dieses Jahr passieren könnte, scheint es wahrscheinlicher, dass wir bis mindestens 2022 warten werden.

Die Tage der Kerbe sind nummeriert (Bildnachweis: Zukunft)

Die Beseitigung der Kerbe würde ein All-Screen-Design und ein grundlegend anderes Erscheinungsbild ermöglichen, und hoffentlich würde Apple auch die Gelegenheit nutzen, den Rest des Telefons neu zu gestalten, da sich seitdem optisch nicht allzu viele Änderungen ergeben haben iPhone X. führte zuerst die Kerbe in Apples Aufstellung ein.

Irgendwann in den nächsten zwei bis drei Jahren könnten wir sogar das Faltbare sehen iPhone Flip starten.

Für die Zukunft des iPhone sind wahrscheinlich große Änderungen geplant, aber nicht für seine unmittelbare Zukunft. Angesichts der oben genannten Konkurrenz könnte das iPhone 13 eines der beliebtesten iPhones sein, das bis heute unvergesslich ist.